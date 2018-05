Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 29-jähriger Busfahrer am Mittwochnachmittag verursacht hat. Mit seinem Linienbus streifte er gegen 14.15 Uhr beim Abbiegen von der Friedrichstraße in die Gartenstraße einen geparkten Opel. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden am Opel in Höhe von geschätzten 2000 Euro zu kümmern. Er konnte aufgrund von Zeugenhinweisen durch die verständigte Polizei ermittelt werden.