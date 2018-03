Auf der Weilerstraße kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 7000 Euro enstanden ist.

Kurz vor 7.30 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Auto rückwärts in die Weilerstraße ein, um im Anschluss in Richtung Schwäbisch Gmünd zu fahren. Noch während das Fahrzeug schräg auf der Fahrbahn stand, wurde es von einem heranfahrenden Linienbus gestreift, dessen Fahrer einem Lkw ausgewichen war, der am Fahrbahnrand stand. Sämtliche Unfallbeteiligten blieben unverletzt.