Linienbus übersehen: 65 000 Euro Sachschaden

Ein 29-Jähriger hat am Dienstagabend einen Unfall verursacht, bei dem ein Gesamtschaden von rund 65 000 Euro entstanden ist. An der Einmündung Alte Heidenheimer Straße in Richtung Aalener Straße bog er mit seinem Auto in Richtung Unterkochen ab. Dabei übersah er einen Linienbus, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Bei der Kollision wurden sowohl der Unfallverursacher als auch der 37-jährige Busfahrer leicht verletzt; beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.