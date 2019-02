Linienbündelung: Aalener Stadtverkehr soll den Anfang machen

Im Mai 2018 hatte der Kreistag beschlossen, das sogenannte Linienbündelungskonzept umzusetzen, was bedeutet, dass der Busverkehr auf der Ostalb neu ausgeschrieben wird. Im Rahmen der Haushaltsplanungen hat die CDU-Fraktion darum gebeten, das weitere Verfahren in einem Zeitplan zu skizzieren. Am Dienstag waren die Verfahrensschritte dieses Konzepts und die Fortschreibung des Nahverkehrsplans Themen im Kreistagsausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung.

Als erstes Linienbündel soll der Aalener Stadtverkehr ausgeschrieben werden. Im Jahresrhythmus folgen weitere, bis zuletzt der Verkehr auf dem Härtsfeld im Jahr 2029 ausgeschrieben werden soll. Und so läuft das Verfahren (Beispiel Aalener-Stadtverkehr) ab: Zum 1. Mai 2020 wird eine Vorabbekanntmachung, das zentrale Element des Vergabeverfahrens, veröffentlicht. Dieses beinhaltet formelle Inhalte und Standards, also die Tarifvorgaben und das Leistungsangebot. Enthalten sein müssen zum Beispiel Angaben zu Linienweg und Haltestellen, zur Bedienungshäufigkeit und zur Abstimmung der Fahrpläne. Zu den Leistungen gehört beispielsweise, wie die Fahrer ausgebildet sind, ob sie ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen können, welche Ausstattung die Busse haben oder nach welchen Arbeitsbedingungen das Personal beschäftigt wird.

Nach der Veröffentlichung dieser Vorabbekanntmachung können Anbieter drei Monate lang einen Antrag stellen, das Bündel eigenwirtschaftlich zu betreiben. Das bedeutet, das Busunternehmen finanziert sich selbst; das Bündel wird auf eigene Rechnung des Unternehmens betrieben. Die eingegangenen Anträge kann die Behörde dann drei Monate lang, also bis November 2020, prüfen. Findet sich jedoch kein Anbieter, wird das Bündel bis August 2020 ausgeschrieben.

Vergabe frühestens ab Mai 2021

Frühestens 15 Monate bevor der Betrieb starten soll – am Beispiel des Aalener Stadtverkehrs wäre das der 1. Mai 2021 –, wird das Vergabeverfahren eingeleitet. Ein Jahr später, spätestens drei Monate bevor der Betrieb startet, wird schließlich die Genehmigung erteilt.

Wie geht es jetzt weiter? Im März wird der Umweltausschuss über die Ausschreibung und Vergabe der planerischen und rechtlichen Begleitung beraten. Im Juni oder Juli will man dann einen Lenkungskreis aus den Fraktionsvertretern gründen. Im Herbst/Winter 2019/20 soll es eine Klausurtagung zum ÖPNV geben, bevor das Thema im März/April abschließend beraten werden soll. Der 1. Mai 2020, das Datum der Vorabbekanntmachung, gilt als „point of no return“, dann gibt es also kein Zurück mehr.

Walter Havemann, Grünen-Fraktionssprecher, hielt es für nicht förderlich, dass gerade der ländliche Raum, in dem man den ÖPNV verbessern wolle, erst in zehn Jahren zur Ausschreibung käme.

Kritik: Nicht das nötige Know-how

SPD-Fraktionssprecher Konrad Sorg kritisierte, dass Planungen von Kreisräten oder Verantwortlichen gemacht würden, die nicht das nötige Know-how in Sachen Personennahverkehr hätten. Man müsse hier die Busunternehmen zum Zuge kommen lassen. Landrat Klaus Pavel entgegnete, man erfinde die Ausschreibung nicht neu. „Wenn die regionalen Busunternehmer mit uns gemeinsame Sache machen, sind wir auf einem guten Weg. Linienbündelung ist bis auf drei Landkreise in Baden-Württemberg mittlerweile Standard“, so der Landrat weiter.

Unter anderem verursacht durch die Linienbündelung, aber auch durch veränderte Schülerzahlen und weil man den ÖPNV in Teilräumen verbessern möchte, soll der Nahverkehrsplan aus dem Jahr 2014 fortgeschrieben werden. Darin soll einheitlich festgelegt werden, welchen ÖPNV es in Zukunft im Ostalbkreis geben soll. Diese Standards sollen Bestandteil der Vorabbekanntmachung für die Linienbündelung sein. Für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans sind im Haushalt dieses Jahres 100 000 Euro vorgesehen.

