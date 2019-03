Lindenfarb gerät erneut in Schieflage

Zum zweiten Mal innerhalb von nicht einmal zweieinhalb Jahren hat der Textilveredler Lindenfarb Julius Probst GmbH & Co. KG beim Amtsgericht Aalen wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Ziel sei eine interne Restrukturierung des Unternehmens, das über 30 Millionen Umsatz erwirtschafte, teilte die Kanzlei Schultze & Braun in Achern am Montag mit. Die rund 300 Mitarbeiter seien am selben Tag über das Verfahren informiert worden.

Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung ist eine Sonderform des Insolvenzverfahrens, bei dem das Unternehmen voll handlungsfähig bleibt. Zur Umsetzung des im Rahmen der Eigenverwaltung erforderlichen Restrukturierungsprozesses wurde erneut der Sanierungsspezialist und Rechtsanwalt Detlef Specovius von Schultze & Braun zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer berufen.

Aufträge brechen ein

Man wähle den Weg der Eigenverwaltung, so zitiert die Pressemitteilung Specovius, ganz bewusst, um die Instrumente eines solchen Verfahrens für eine dauerhafte Sanierung des Unternehmens kurzfristig nutzen zu können. Lindenfarb habe das Geschäftsjahr 2018 noch mit einem positiven operativen Ergebnis abgeschlossen. Im laufenden Geschäftsjahr 2019 sei der Auftragseingang jedoch um etwa 30 Prozent eingebrochen, die Produktion nur unzureichend ausgelastet und der Umsatz entsprechend stark reduziert. Die Ursachen hierfür sind lsaut Specovius im nach wie vor von der Diesel-Affäre und den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China belasteten Automotive-Geschäft sowie in Marktrückgängen im Bereich der technischen Textilien, jeweils in Verbindung mit hohen Lagerbeständen, zu sehen. Nachdem in den letzten beiden Jahren die Produktions- und Logistikprozesse im Unternehmen deutlich verbessert worden seien, sei er zuversichtlich, dass es in den kommenden Wochen gelingen werde, ein tragfähiges und für alle Seiten akzeptables Sanierungskonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Damit sollen das Unternehmen und möglichst viele Arbeitsplätze am Standort in Unterkochen erhalten werden, beschreibt Specovius die Ziele des Verfahrens.

Erster Antrag Ende 2016

Ende 2016 hatte die Firma Lindenfarb zum ersten Mal einen Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Auch damals war der Restrukturierungsexperte Detlef Specovius von Schultze & Braun zum Sanierungsgeschäftsführer bestellt worden. Mit der Übernahme der Lindenfarb durch die Münchner Beteiligungsgesellschaft Radial Capital Partners hatte Specovius dann im Oktober ´2017 die Rettung des Unterkochener Unternehmens verkündet.