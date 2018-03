Lina Gold holt Landesmeistertitel

Vor Kurzem sind die Skilangläufer des SC Heubach-Bartholomä bei den Baden-Württembergischen Skilanglaufmeisterschaften auf dem Kniebis aktiv gewesen. Ab der Schülerklasse U 12/ 13 wurde in der freien Technik um die Meistertitel gekämpft. Für die SCler gab es den kompletten Meisterbechersatz. Lina Gold holte den Meistertitel in der Distanz und den Vizemeistertitel im Sprint.

Ein weiterer Vize-Titel ging an Tobias Weyer in der Distanz. Ebenfalls im Distanzrennen holten Katharina Gold, Anna Gold und Hannes Kolb den bronzenen Meisterbecher. Mit Tempo ging es bei den Sprintentscheidungen in die Prologläufe und die anschließenden Sechser-Heats über jeweils einen Kilometer. Gleich zu Streckenbeginn galt es eine knifflige Abfahrt zu absolvieren.

Hier stürzte Simon Bretzler und verbaute sich damit eine bessere Platzierung. Mit dem 16. Prologplatz landete er im dritten Heat, den er jedoch souverän gewann. Somit konnte er sich um drei Plätze nach vorne schieben und wurde 13.. Paul Noller, in der gleichen Altersklasse startend, erreichte einen guten 19. Platz. Auch er meisterte seinen Heat und konnte diesen gewinnen. Ganz knapp verpasste Lina Gold den Sieg. Nachdem sie vorne liegend auf die Zielgerade einbog, musste sie beim Photofinish Silva Waidelich vom SC Enzklösterle den Vortritt lassen. Die beste Prologzeit bei den Herren sprintete Tobias Weyer. Beim finalen Heat musste er jedoch drei Schwarzwälder ziehen lassen und mit Platz vier vorliebnehmen. Am zweiten Tag wurde in der Distanz um die Titel gekämpft und mit dem Lauf der Bambini das Rahmenprogramm für die jüngsten Schüler eröffnet. Hervorzuheben ist der zweite Rang von Leo Blessing in der Altersklasse U 10 im landesweiten Schlagabtausch.