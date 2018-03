Limesmuseum – ein Haus von Rang

Mit dem Umbau und der Neukonzeption soll das Aalener Limesmuseum auch in seinem Rang und seiner Bedeutung deutlich aufgewertet werden: als zentrales Haus in Baden-Württemberg am Unesco-Weltkulturerbe Obergermanisch-Raetischer Limes und – neben der hessischen Saalburg – wichtigstes Museum zu diesem Aspekt der römischen Geschichte in Deutschland. Was alles dazu beitragen soll und was den Besucher künftig im Limesmuseum erwarten wird, hat dessen wissenschaftlicher Leiter Martin Kemkes am Mittwoch im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats erläutert.

Parallel zu den bereits laufenden Umbau- und Sanierungsarbeiten am Limesmuseum sind Kemkes und Museumsleiter Ulrich Sauerborn gemeinsam mit dem auf Museen spezialisierten Atelier Brückner aus Stuttgart derzeit intensiv an den Vorplanungen für die künftige inhaltliche und konzeptionelle Ausgestaltung des wichtigsten Zweigmuseums des Archäologischen Landesmuseums. 1,5 Millionen Euro wird das Land in diese Neukonzeption investieren, die auf zwei Gebäudeebenen zwei Aspekte in den Mittelpunkt rücken will: zum einen das römische Leben in Aalen und am Limes hier in einer ganz eigenen „Grenzgesellschaft“ von Römern und Germanen, zum anderen den Obergermanisch-Raetischen Limes in Baden-Württemberg in seiner Gänze sowie als Teil der riesigen Grenze des römischen Reichs von Schottland bis zum Schwarzen Meer. Und mehr noch: Dieser Teil der künftigen Konzeption wird auch andere historische und moderne Grenzen in den Blick nehmen, von der Chinesischen Mauer bis zur DDR-Zonengrenze.

Alte Aalener Römer erzählen

Mithilfe von sieben Figuren, die im römischen Aalen gelebt haben oder zumindest gelebt haben könnten, soll der Besucher im Erdgeschoss eintauchen in das Leben am Limes, unter anderem umgeben von einem raumfüllenden Panorama des römischen Aalens mit seinem Reiterkastell. Großgrafiken und Illustrationen sollen helfen, die hier gezeigten Ausstellungsstücke der für das Limesmuseum insgesamt vorgesehenen 1348 Einzelobjekte besser einordnen und verstehen zu können. Als zentrales Haus im Land werden künftig dabei nicht nur die neuesten römischen Funde aus Aalen – etwa das in der Bischof-Fischer-Straße entdeckte Weinfass – gezeigt werden, sondern zahlreiche andere bedeutende Römerfunde entlang des Limes in Baden-Württemberg.

Über den Limes fliegen

Im Obergeschoss kann der Besucher einmal selbst den Limes abfliegen, mithilfe einer Monitoring-Technik und auf der Basis von Laserscans vom alten römischen Grenzverlauf. Und 14 Orte am Limes im Land auf Großfotos – vom Odenwald bis zur Landesgrenze nach Bayern – sollen sich zu einer aufschlussreichen Gesamtschau verbinden. Schließlich wird es im Limesmuseum erstmals einen separaten Raum für Sonderausstellungen geben, damit man die Dauerausstellung nicht ständig umräumen müsse, wie Kemkes sagte.

Nach dessen Erläuterungen war die Begeisterung im Ausschuss entsprechend groß. Das Konzept ermögliche ein völlig neues Verständnis, war Thomas Battran (Grüne) überzeugt. „Super, wenn es so wird“, konstatierte Hermann Schludi. Und Günter Höschle (CDU) war sich sicher: „Etwas Besseres könnte uns gar nicht passieren.“ Eine Anregung von Albrecht Schmid fand Kemkes durchaus überlegenswert: Man sollte, so meinte der SPD-Stadtrat, an geeigneter Stelle auf das antike und damit auch römische Antiochia, Aalens heutige türkische Partnerstadt Antakya, wenigstens hinweisen. Eigentlich auf alle Aalener Partnerstädte, die durchweg eine römische Vergangenheit hätten, wie Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle ergänzte.

Karte: Alle Museen der Region auf einen Blick