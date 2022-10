Limesmuseum bietet Ferienprogramm zu Sankt Martin

Da am Donnerstag, 10. November, die Martinsfeier der Stadt Aalen auf dem Gelände des Limesmuseums stattfinden wird, wollen die Akteure des Limesmuseums am Donnerstag, 3. November, von 14 bis 16 Uhr beim Familienferiennachmittag das Thema „Römischer Reiter“ in den Mittelpunkt rücken.

Martinus war zu seinen Lebzeiten ebenfalls Mitglied in einer Reitereinheit. Eine der größten, nämlich eine sogenannte Doppelala mit einer Sollzahl von bis zu 1000 Soldaten, war in Aalen stationiert.

Beim Familienferiennachmittag wird eine Laterne mit römischen Motiven angefertigt, oder man kann eine Maske gestalten, wie sie von römischen Reitern bei Paraden oder Reitvorführungen getragen wurden. Teilnehmern können Eltern mit Kindern ab acht Jahren.

Die Führung dreht sich ebenfalls um Reiter und Pferd in der Ala II Flavia.

Kosten: Vier Euro für Material plus Museumseintritt (Sechs Euro Erwachsene, vier Euro reduziert, 13,50 Euro Familienkarte). Eine telefonische Anmeldung unter 07361 / 5282870 oder per Mail unter limesmuseum@aalen.de ist für die Teilnahme wichtig.