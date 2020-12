Limes-Thermen Aalen: Jederzeit betriebsbereit

Die Limes-Thermen wurden 1985 eröffnet und fanden sich laut Bäderchef Reinhold Michelberger gleich in einigen Architekturzeitschriften wieder. Das Gebäude sei ein absolutes Novum gewesen, vor allem für Aalen als Industriestadt. „Es ist architektonisch so interessant, weil der Architekt Rudolf Wienand so mit den Formen gespielt hat und mit den Anklängen an die römische Zeit“ schwärmt Michelberger. Heute stehe das Bad vor allem für Gesundheit und Wohlbefinden: „Unsere Gäste sollen hier stressfrei abschalten können“.

Einmal im Jahr sind Betriebsferien, was für alle Verantwortlichen viel Anspannung bedeutet: „In zehn Tagen Schließzeit werden Gebäude, Becken, Technik instand gesetzt, dann haben wir Großbaustelle.“ Fünf Firmen seien dann vor Ort, es werde gemalert, gefliest, verfugt, gereinigt, gewartet. „Das ist ein straffer Zeitplan, da darf wenig bis gar nichts dazwischenkommen“, so der Bäderchef. Oberste Priorität habe immer höchste Qualität, da die Hygienestandards eines Thermalbades weit über denen privater Pools liege.