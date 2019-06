Life’n Nature unplugged im „Age 52“

Im Rahmen ihrer „The Best of 25 Years of Rock’n’Roll“-Tour ist die Aalener Band Life’n Nature unplugged am Samstag, 13. Juli, ab 21 Uhr im „Age 52) (ehemals TSchillers) in der Aalener Hirschbachstraße zu hören.

Eine Rock’n’Roll-Band ohne E-Gitarren? Spätestens seit Nirvanas legendärer Unplugged-Show in New York kann sich wohl jeder vorstellen, wie so etwas funktionieren kann. Trotz allem birgt ein derartiges Projekt sowohl für das Publikum als auch für die Band jede Menge Neuland. Denn ohne die Songs den akustischen Instrumenten anzupassen, würde sich das Ganze vermutlich ziemlich platt anhören. Und so begeben sich Life’n Nature quasi gemeinsam mit dem Publikum auf die Suche nach dem musikalischen Kern altbekannter Lieder und erleben diese ohne Notwendigkeit von Gehörschutz in völlig neuem auditivem Gewand. Life’n Nature machen dieses Experiment im „Age 52“.