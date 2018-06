Liegerad für zwei und virtuelle Realität über den Dächern der Hochschule Aalen

Mit dem Aufzug geht es nach oben, graue Metallplatten ziehen vorbei. Oben angekommen weht ein Wind, am Himmel steht ein Zeppelin, auf dem groß das Logo der Hochschule Aalen zu sehen ist. Richtet der Betrachter den Blick nach unten, tut sich an der technisch gehaltenen Plattform ein Abgrund auf – es geht gefühlt 100 Meter in die Tiefe. Nichts für Menschen mit Höhenangst. Zieht der Betrachter allerdings die VR-Brille ab, befindet er sich auf sicherem Grund und Boden in einem Raum der Hochschule Aalen auf dem Burren-Gelände.

Am Tag der offenen Tür der Hochschule Aalen wird einiges geboten. Studenten und Professoren sind im Einsatz, präsentieren Studiengänge, Projekte oder Start-Ups am Innovationszentrum. Hochschulrektor Gerhard Schneider ist eben an der VR-Station und probiert die Brille aus. Er wirft Bälle, die in der Scheinwelt der Plattform liegen oder stapelt Quader um. „Da ist man in einer ganz anderen Welt“, berichtet er hinterher begeistert. Das sei bisher sein Favorit unter den Stationen. Der mutmaßliche Höhenwind kommt aus einem Ventilator.

David Pegrisch hat die virtuelle Realität gebaut, zwei Wochen hat er gebraucht um die Scheinwelt zu programmieren. „Da waren natürlich einige Überstunden fällig“, sagt Pegrisch, der gerade seinen Forschungsmaster in Virtual- und Augmented Reality macht.

Gründer stellen Ideen vor

Im Inno-Z informieret sich Alex Struppe vom Technischen Gymnasium über die Möglichkeiten an der Hochschule. „Eigentlich interessiere ich mich für das Chemie-Studium, aber da hab ich die Vorführung verpasst“, erzählt er lachend. Allerdings seien auch die Gründer spannend - „da kann man mal den Horizont erweitern“. Lukas Borst ist einer der Gründer, die im Inno-Z, das mittlerweile voll ausgelastet ist, arbeitet. Er hat eine Art mobilen Arbeitsplatz entworfen, eine „schlanke Betriebsorganisation“, wie er es nennt. In einem mannhohen Rollwagen aus Metallgittern sind Kisten mit kleineren Teilen organisiert, die sich teilweise auf Dreharmen nach außen ziehen lassen. Er macht seinen Master in Industrial Management und hat nebenher sein Unternehmen aufgebaut. Durch seine Erfindung, die schon bei Firmen im Einsatz ist, seien die Teile besser aufgeräumt, „es gibt weniger Verschwendung“. Die Nachfrage sei ganz zufriedenstellend: „Ich kann davon leben.“

Wenige Türen weiter sitzt Ahmet Destan, der im Bereich des 3D-Drucks arbeitet. Er hat neben dem Bachelor ein Verfahren entwickelt, wie Werkstoffe stabiler gemacht werden können. Das hat er erreicht, indem er in jede Schicht eine Endlosfaser, beispielsweise Glasfaser eingearbeitet hat. Mit dem Ergebnis, dass Objekte stabiler aber nicht viel schwerer wurden. Seine Teile kommen vor allem im Leichtbau zum Einsatz. Der Werkstoff habe ein Fünftel der Dichte von Stahl, aber eine doppelte Festigkeit – die mechanische Belastung kann sehr groß sein. Er arbeite mit Großunternehmen wie Daimler zusammen. „Er ist einer unserer Shooting-Stars“, merkt Inno-Z-Leiter Andreas Ehrhardt an. Mittlerweile habe Destan einen siebenstelligen Umsatz.

Schwarzer Audi mitten im Raum

Im hinteren Teil des Geschosses ist ein abgedunkelter Raum, auf einem raumhohen Bildschirm ist eine Straße zu sehen. Davor, mitten im Raum, steht ein schwarzer Audi. Besucher setzen sich in das Auto, eine Fahrt bei Nacht wird simuliert. Das Team forscht auf dem Gebiet der Erkennung von Hindernissen bei Nacht.

Um Fahrverhältnisse geht es auch bei dem Liegerad für zwei, das Lukas Bauer vor einem der Gebäude präsentiert. „Bisher waren die Sitze bei Liegebikes für zwei Personen hintereinander angeordnet, bei diesem hat man viel mehr Komfort und kann sich besser unterhalten“, sagt Bauer. Der Student ist selbst seit zwei Monaten dabei.

Manuel Bauer, der das Rad entwickelt hat, kommt vorbei. „Das ist der erste Prototyp. Wir wollen das noch urbantauglich machen.“ Hinter die beiden Hinterräder würde beispielsweise locker noch ein Kasten Bier passen, erklärt der wissenschaftliche Mitarbeiter mit einem Grinsen.