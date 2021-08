Liederkranz Fachsenfeld spendet 2000 Euro für Flutopfer

Die Mitglieder des Liederkranzes Fachsenfeld haben sich kürzlich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung getroffen. Gründe dafür waren die Folgen der Pandemie und tder überraschende Tod des Dirigenten des Liederkranzes, Franz-Xaver Klotzbücher.

In erster Linie ging es bei der Versammlung darum, wie es mit den drei Chören – Männerchor, Frauenchor Femusica und gemischter Chor Chorios – weitergeht. Die Vorsitzende Ute Dußling-Ilg zeigte sich aufgrund der positiven Rückmeldungen der Sängerinnen und Sänger zuversichtlich, dass man im Herbst wieder in den Probenbetrieb einsteigen können. Allerdings sei der Verein immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Franz-Xaver Klotzbücher.

Außerdem gab es im Rahmen der Versammlung auf Initiative von Schriftführerin Brigitte Koch eine Spendensammlung für die Opfer der Flutkatastrophe in Ahrweiler. Es kamen über 1000 Euro zusammen. Dieser Betrag wurde vom Verein dann auf 2000 Euro aufgestockt.

Das Geld soll an einen Chor in Bad Neuenahr gehen. Brigitte Koch hatte dazu Kontakt mit dem Vorsitzenden des Männerchor 1862 in Bad Neuenahr aufgenommen. Das Sängerheim des MFC Bad Neuenahr wurde bei der Flutkatastrohe schwer beschädigt und der Verein kann diese Spende gut gebrauchen.

Wie der Liederkranz in seiner Pressemitteilung schreibt, seien die Verantwortlichen des Chores aus Bad Neuahr von der großen Hilfs- und Spendenbereitschaft des Liederkranz Fachsenfeld tief bewegt gewesen.

Das Bild zeigt das Vorstandsteam bei der Scheckübergabe an die Fachsenfelder Ortsvorsteherin Sabine Kollmann.