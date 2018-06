Mit einem fulminanten Spatzenfest haben die Kastelruther in der Aalener Greuthalle gleich zwei musikalische Ereignisse gefeiert: Die neue Liedsammlung „Eine Brücke ins Glück“ und die bewährte Bergweihnacht. Unüberhörbare Gemeinsamkeiten der modernen wie traditionellen Musikweisen, die „Kastelruther Spatzen“ bleiben klanglich hier wie da ihrer Linie und damit ihren Fans treu.

Die waren an diesem Dienstagabend „in Massen“ erschienen. Nicht nur aus Aalen, wie ein Blick auf die Nummernschilder der Autos auf dem proppenvollen Greutparkplatz belegte. Schwäbisch Haller, Nürtinger, Crailsheimer, Heidenheimer, Nördlinger. Vereinzelt Stuttgarter, Nürnberger und Göppinger. Zeitweise „stauten“ sich die Besucher vor dem Eingang, aber auch vor dem Merchandising-Stand im Innern, wo nicht nur T-Shirts und CDs feil geboten wurden, sondern auch Neuigkeiten. Über die aktuellen Hits, über die Musiker, selbstverständlich über Sänger Norbert Rier.

Dirndl und Jankerl gab´s zu sehen, ab und an auch Sepplhosen. Junge Menschen strömten in die Greuthalle, Junggebliebene dominierten allerdings. Das Stimmungsbarometer zeigte steil nach oben, es wurde viel gelacht, Standpunkte über die im vergangenen September erschienene „Eine Brücke ins Glück“-CD erörtert. Wobei – allzu große Meinungsverschiedenheiten waren nicht herauszuhören, was auf ein löbliches Beispiel generationenübergreifenden Konsenses schließen lässt.

Möglich machen dies die „Kastelruther Spatzen“ mit einer volkstümlichen Musik, die glänzend arrangiert eingängige Melodien für Millionen bietet, Lieder, die zu Herzen gehen sollen und – trotz einiger anderer Weisen – einer heilen Welt huldigen. „Ich bin von den Kastelruther Spatzen so was von begeistert. Bei mir läuft ihre Musik jeden Tag“, freute sich Marianne Stegmann, die eigens aus Nürtingen anreiste, um sich mit rund 2000 anderen „Spatzen“-Fans von den Kastelruthern betören zu lassen.

Zu Ohrwürmern wird geschunkelt

Zehn Meter breit die Bühne. Alle zwei Meter stand ein „Spatz“. Frontmann Norbert Rier von Spotscheinwerfern ins rechte Licht gerückt in der Mitte, links davon Trompete und Saxophon, rechts die Gitarristen. Schlagzeug und Keyboard dahinter. „Kastelruther Spatzen“ – das war unübersehbar das Aalener Großereignis. Wer in der Greuthalle ganz hinten saß, dem kamen die Musiker allerdings spatzenklein vor, weshalb sich so manch einer einen Stehplatz in Bühnennähe genehmigte. Musikalisch nebensächlich, denn die luftigen Melodien griffen wie Ohrwürmer Raum, versetzten die Zuhörer in (leicht) schunkelnde Bewegung. Leuchtstäbe tauchten auf, wurden geschwenkt. Einzelne Fans reckten die Arme, sangen verzückt mit und wer den Text nicht parat hatte, summte andächtig vor sich hin.

„Das Einmaleins vom Glücklichsein“, „Eine Brücke ins Glück“ und selbstredend die Kastelruther Hymne „Ich bin ein Kind von Südtirol“ – Musik so dicht wie rhythmisch, prächtig instrumentiert, immer Gefühle ansprechend. So auch das Konzept im zweiten Konzertteil, bei traditionellen wie volkstümlichen Advents- und Weihnachtsweisen, bei denen die „Kastelruther Spatzen“ nach eigener Aussage „den besonderen Zauber der Bergweihnacht in die Greuthalle“ bringen wollten. Leise rieselte dazu Kunstschnee auf Kunsttannen, Lichter funkelten, die Stimmung noch einen Ton seliger.

Die Musiker von der Seiser Alm verstanden sich bestens darauf. Dank einer präzisen Performance, sauberer und klarer Intonation gar bemerkenswert eingängig und erfolgreich. Und immer wenn Rier falsettsartig dem deutschsprachigen wie volkstümlichen Schlager seine charakteristische Stimme lieh, wenn das Saxophon wehmütig klang, die Bläser entsprechend nachsetzten, die Gitarristen den Sound abrundeten, waren die Zuhörer mit sich und den „Kastelruther Spatzen“ im Reinen, sprich aufs Höchste begeistert.