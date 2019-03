Das Konzert der A-cappella-Band Medlz am Mittwoch, 3. April, um 20 Uhr in der Aalener Stadthalle versteht sich eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache.

In Aalen treten die vier Dresdnerinnen mit Charme und sexy Esprit in der Stadthalle auf. „Heimspiel“ lautet der Titel ihres Konzerts zum 20-jährigen Bestehen der Band.

Die Besucher werden staunen, wie vielfältig die deutsche Sprache ist – inhaltlich wie musikalisch. Alte Schlager der Wirtschaftswunderzeit haben die vier talentierten Damen ebenso im Repertoire wie Liebeslieder von Robert Schumann oder Hits von Rio Reiser.

Aber auch Namen berühmter Musiker und Bands wie Herbert Grönemeyer, Pur und Udo Jürgens dürfen an diesem Abend nicht fehlen, ebenso wenig wie Clueso oder Rammstein.

Daneben haben die Medlz auch eigene Songs – unter anderem von ihren neuen Album „Heimspiel – medlz singen deutsch“ – auf den Lippen: berührend, unterhaltsam und kurzweilig dargeboten.