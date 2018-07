Lieber Ehrenamt statt Wutbürger

Eine Gesellschaft, in der schon die Kinder vor allem vor Fernseher, PC und Smartphone sitzen, bekommt ein Riesenproblem. Davon ist Wolfgang Drexler, der Chef des Schwäbischen Turnerbunds, überzeugt. Auf dem Empfang der Ehrengäste beim Landeskinderturnfest im Rathausfoyer hatte sich zudem Aalens OB Thilo Rentschler an die Ehrenamtlichen und an die in Vereinen Engagierten gewandt: „Sie sind mir ehrlich gesagt lieber als die, die immer nur nein sagen.“

Leckerer Häppchen, Canapés, Patrizia Hirt und Vitaliya Fedosenko mit „It’s wonderful“ und einem Allegro moderato, die Vertreter aller größeren Aalener Vereine, Sportfunktionäre, Lokalpolitiker im lockeren Gespräch: So wurde aus dem Empfang ein Festakt der eher legeren und auch augenzwinkernden Art. Dazu hatte auch Thilo Rentschler beigetragen, als er von seinem ersten Kinderturnfest vor 45 Jahren berichtete, wo es weit weniger bunt zuging wie an diesem Wochenende in der Kreisstadt. Und er hatte an die Klimmzüge seines sportlich aktiven Bruders am Fenster des dritten Stockwerkes erinnert: Von da an sei die Unterstützungsbereitschaft für den Leistungssport der Kinder deutlich eingeschränkt worden.

Rentschler zählte die rund 50 Millionen Euro auf, welche die Stadt in die Infrastruktur investiert wie etwa in das Kombi-Bad, die Spieselbad-Sanierung und in die Ertüchtigung der Limesthemen. Demnächst stünde die Entscheidung über die Sport-Kita an. Und die ebenfalls demnächst anstehende Fusion des TSV Wasseralfingen, des MTV und der DJK Aalen sei „ein starkes Signal“ an die Bürger.

Auch vom „Wutbürger“ sprach der OB. Der organisiere sich gerade immer häufiger in Bürgerinitiativen, „um irgendetwas zu verhindern.“ Lieber seien ihm da die Bürger, die sich anstatt gegen bewusst für etwas engagierten und sich im Ehrenamt für andere einsetzten. Beispielhaft für die vielen Engagierten nannte er Dieter Mäule, den langjährigen ehemaligen Vorsitzenden des Stadtverbands für Sport und Kultur Wasseralfingen. Einige Wermutstropfen goss Aalens Oberbürgermeister in sportlicher Hinsicht ein. Aalen als Ringerhochburg gebe es nicht mehr, nachdem man sich aus der Bundesliga verabschiedet habe, und beim Fußball spiele man nun eben in der dritten Liga. Schade sei auch, „dass uns das Wetter im Stich lässt.“

Das war auch Thema von Wolfgang Drexler, dem Präsidenten des Schwäbischen Turnerbunds. Denn es seien eben vor allem die Mitmachangebote, die ein Landeskinderturnfest ausmachten. Von denen waren viele wegen des Regens am Samstag und Sonntag ausgefallen. Allerdings hätten die Angebote in den Hallen wie etwa die in der Karl-Weiland-Halle („Turni-Tobehalle“) das gut kompensiert. Die Kinder, bedauerte Drexler, seiern lange nicht mehr so fit wie vor 40 Jahren. Die Schuleingangsuntersuchungen zeigten „erschreckende Ergebnisse“, die WHO empfehle eine Stunde Bewegung am Tag – „70 Prozent der Kinder schaffen das nicht mehr.“ Dieser Bewegungsmangel werde „uns allen noch auf die Füße fallen.“