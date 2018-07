Lichtspiele: Fotografien treffen Plexiglas

- „Lichtspiele“ nennt sich die aktuelle Ausstellung in den Räumen der Aalener VR-Bank und der Immo. In Szene gesetzt wurden sie von Ute Sternbacher-Bohe und Klaus Joas, deren Arbeiten freilich unterschiedlicher nicht sein können. Zumindest auf den ersten Blick, denn Vernissageredner Hermann Schludi findet in Sternbachers Fotografien und Joas’ Malerei durchaus Übereinstimmungen, wagt gar die Frage, ob sie nicht nur die zwei Seiten einer Medaille seien.

Sicher ist, beide können sich sehen lassen. Ute Sternbacher-Bohe deckt ihren Part mit Fotografien über Wüstenlandschaften ab, Joas, der derzeit auch in der Galerie Zaiß ausstellt, greift zu Acrylfarben und Plexiglas. Während seine auf Sperrholz aufgetragenen Farbmalereien zunächst flächig wirken und erst bei genauem Betrachten ihre linearen Spuren preisgeben, setzt er beim Plexiglas auf robusteres Arbeiten, denn die in Neonfarben leuchtenden Kanten entstehen erst durch in die Platten eingefräste Strukturen. Keine geometrischen Zufallsformationen, wie er zu verstehen gibt, sondern akribisch vorbereitete. Die sich offenbarende Koloristik gewinne ihre sensible Transparenz und hohe Leuchtkraft allerdings erst durch eine hauchdünn aufgetragene Lasur, erklärt Schludi.

Diesbezüglich deutlich weniger steuerbar, Ute Sternbacher-Bohes fotografische Aufnahmen. Ihr bleibt zunächst lediglich der Blick durch den Sucher, um vorhandene Realitäten authentisch und asketisch (Schludi) abzulichten. Indes sieht das Auge der Künstlerin mehr als nur Sanddünen. Zwar trifft sie Motivauswahl und Bildausschnitt, doch sie steuert auch Licht und Schatten und die sich daraus ergebenden Kontraste. Welten entstehen, die – analog aufgenommen und auf Zelluloid gespeichert – zu einer impressionistischen Interpretation raum- und zeitentrückter Wirklichkeit führen. Die so unterschiedlichen Arbeiten bringt Vernissageredner Schludi über die Faktoren Lichteinfall und Betrachterposition zusammen, die sowohl Malerei wie Fotografie in ihrer Farbwirkung zwischen mattem Pigmentauftrag und leuchtender Transparenz wechseln lassen. (kul)