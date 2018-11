Das Atelier Oase in der Langertstraße 72 eröffnet am Samstag, 1. Dezember, um 11 Uhr eine Ausstellung mit dem Titel „Lichtobjekte“. Brigitte Wengenmayr zeigt handgemachte Unikate aus Ton, Filz und Schmuckarbeiten. Die „Oase“ bietet auch Workshops für Mämatit-Halsketten und Armbänder, gefilzte Handytäschchen oder Töpfern (Aufbau- und Plattentechnik) an.