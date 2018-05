Lichtmessmarkt lockt mit buntem Angebot

Gut besucht gewesen ist bei wieder etwas kälteren Temperaturen am Freitag der traditionelle Lichtmessmarkt in der Aalener Innenstadt. Über 100 Händler hatten ihre Stände mit einem vielfältigen und bunten Angebot aufgeschlagen: vom Küchenzubehör über Schmuck und Lebensmittel bis hin natürlich zu Textilien. Und während sich die einen vor allem hier – vielleicht schon in weiser Voraussicht auf den nächsten Winter – nochmals mit Wärmendem wie Schals oder Mützen eingedeckten, hatten andere wiederum offenbar schon den Frühjahrsputz im Visier: Zumindest ein Verkäufer von wundersamen und garantiert streifenfreien Fensterwischern jedenfalls hatte stets ein aufmerksames und zahlreiches Publikum. Das allerdings auch zu der Erkenntnis gelangte: Putzen muss man die Fenster trotz Supergerät halt immer noch selber. Solche und ähnliche Einsichten ließen sich dann wunderbar bei einer Grillwurst oder einer Leckerei von einem der zahlreichen Süßigkeitenstände vertiefen. Angebote, die auf dem Lichtmessmarkt ebenfalls nicht fehlen durften. Foto: Eckard Scheiderer