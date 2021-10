Lichtblicke nach harter Corona-Zeit

Auch die Handharmonikafreunde Ebnat haben unter der Corona-Pandemie gelitten. Inzwischen haben sie den Probenbetrieb wieder aufgenommen und arbeiten auf die für 5. Dezember geplante Alpenländische Weihnacht hin.

Bei der Hauptversammlung in der Jurahalle sagte Schriftführer Pascal Kohler, bereits Anfang Januar 2020 habe man die Probenarbeiten in den Orchestern für die bevorstehende Matinee im April aufgenommen gehabt. Danach folgte die Covid-19-Pandemie mit all ihren Unannehmlichkeiten. Das gesamte Vereinsjahr 2020 war eigentlich schon geplant. „Wir mussten Ende März nicht nur unsere Matinee absagen, sondern auch alle Proben und Einzelunterricht bis auf weiteres untersagen“, sagte Kohler. Einen Lichtblick gebe es nun, da der Probenbetrieb unter 3G-Regelung wieder laufe und am 5. Dezember die Alpenländische Weihnacht geplant sei. Planungen für 2022 mit einer Matinee am 15. Mai und einem Weihnachtskonzert am 4. Dezember seien gemacht.

Der Kassenbericht der Kassiererin Susanne König und der Revisoren durch Ingrid Weckert wurden anstandslos zur Kenntnis genommen. Den Bericht für das Jugendorchester gab Dirigent Gerhard Schroth, der über eine sehr gute Probenarbeit berichtete. Hermine Barth berichtete von den Steirischen Spielern. Auftritte hatte die Gruppe nur bei der Vinzenzauflage im Januar. Die Grüße der Ortschaftsverwaltung überbrachte Ortsvorsteher Manfred Traub.

Für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Natalie Schroth geehrt und mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft und zehn Jahre Dirigententätigkeit wurde Gerhard Schroth mit einer Verbandsehrung und der Silbernen Dirigentennadel ausgezeichnet. Für 20 Jahre passive Mitgliedschaft wurde Dieter Sauer mit der Silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet, für 40 Jahre passive Mitgliedschaft erhielt Ute Dangelmaier eine Goldene Vereinsnadel. Zu Ehrenmitgliedern wurden Hans Beyrle und Melanie Fiedler ernannt.