Licht und Schatten bei den Elks

Am vergangenen Sonntag haben die Baseballer aus Ellwangen, zu Hause am Hungerbergplatz, die Stuttgart Reds II empfangen. Die Spiele endeten mit 5:3 für die Elks und 2:6 für die Stuttgart Reds, also ein „Split“ am 5. Heimspieltag in der 2.Baseball Bundesliga Südost.

Wie immer gab es einen First Pitch des Spieltagessponsors. Dieses Mal wurde der Wurf wurde von Tobias Brunner (clickconcepts GmbH) ausgeführt und anschließend konnte es für rund 40 angereiste Zuschauer und beide Mannschaften losgehen.

Für das Spiel eins startete vom Hügel für die Ellwanger Jonathan Conzelmann, der eine gute Leistung ablieferte und die Offensive der Gegner in fünf Innings somit nur zwei Punkte erzielen konnten. Allerdings ging Stuttgart zu Beginn mit einem Punkt in Führung.

Doch die Offensive der Elks konnten im dritten Inning nachlegen und brachten mit Läufern auf Base und einem Hit von Ludwig Behr zwei Punkte und damit auch die Führung nach Hause. Es ging Schlag auf Schlag und Stuttgart erzielte unmittelbar danach den Ausgleich. Aber auch diesmal konnten die Ellwanger, mit einem Double von Rene Armbruster, für den Ausgleich sorgen und es blieb beim Spielstand von 3:3 nach wie vor Spannend.

Nach einer guten Leistung von Jonathan Conzelmann übernahm nun Johannes Jakob den Hügel und ließ, mit einer starken Leistung, keinen Punkt der Gegner mehr zu. Nach vollen neun Innings stand es immer noch unentschieden und somit ging es für beide Teams in die Verlängerung. In der finalen Offensive der Elks brachten sie Leopold Behr auf Base und Nick Hallek beendete das Spiel mit einem Walkoff Homerun. Somit stand es am Ende 5:3 für die Elks.

Nach einem aufregendem ersten Spiel ging es nach kurzer Pause auch schon wieder los. Für die TSV-Mannschaft war nun Leopold Behr als Werfer im Spiel. Die Offensive der Stuttgarter fand gut ins Spiel und übernahm im ersten Inning, mit zwei Punkten, gleich die Führung. Doch auch die Schläger der Elks waren noch warm und sie erzielten mit Hits von Emil Behr, Leopold Behr und Johannes Jakob ebenfalls zwei Punkte und damit den Ausgleich. Das Spiel verlor ein wenig an Intensität, jedoch konnten die Stuttgarter in den folgenden Innings, vor allem im vierten, Punkte erzielen und auf 6:2 erhöhen. Unglücklicherweise gelang es der Offensive der Elllwangen Elks nicht, noch weitere Punkte zu erzielen. Es blieb beim Endstand von 6:2 für die Gegner aus Stuttgart.

Am kommenden Wochenende wartet auf Ellwangen ein weiteres Heimspiel. Dieses Mal empfangen die Ellwanger Elks das Team aus Fürth.