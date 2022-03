Licht aus für das Klima und den Frieden

Menschen, Städte und Unternehmen schalten für mehr Klimaschutz am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr weltweit für eine Stunde das Licht aus. Die Earth Hour des World Wide Fund For Nature (WWF) findet einmal jährlich statt. In Deutschland steht die weltweite Aktion 2022 ganz im Zeichen des Klimaschutzes und des Friedens.

Auch die Stadt Aalen ist dabei und schaltet die Beleuchtung von sonst angeleuchteten, markanten Gebäuden ab: am Rathaus, am Spion-Rathaus, am Limesmuseum und am Urweltmuseum. Und sie ruft ihre Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich am symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden zu beteiligen. Und ein Bild oder ein Video davon zu machen und zu posten in den sozialen Medien mit den Hashtag #LichtAus und #EarthHour.