Lian Bienert erfüllt Favoritenrolle

Am vergangenen Wochenende sind die Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften der 11- bis 18-Jährigen im Tennis auf dem Programm gestanden. Ausgetragen wurden die Meisterschaften in Villingen-Schwenningen. Qualifiziert haben sich in jeder Altersklasse die jeweils acht besten Jugendlichen der Verbände aus Baden und aus Württemberg. In der Altersklasse U 11 wurde der Wasseralfinger Lian Bienert nominiert und war als Nummer drei der Setzliste einer der Favoriten auf den Turniersieg.

Sein Erstrundenmatch bestritt der Wasseralfinger am Freitagmorgen gegen den Heidelberger Samuel Wick. Mit starken Aufschlägen und druckvollem Spiel hatte er seinen Gegner in jeder Situation fest im Griff und siegte klar mit 6:1 und 6:3.

Am Samstag traf er im Viertelfinale auf den sicher spielenden Julian Glanzer aus Ehingen. In einem engen ersten Satz behielt Bienert die Geduld und schaffte beim Spielstand von 5:5 nervenstark das entscheidende Break. Im zweiten Satz dominierte er schließlich seinen Gegner und und zog schnell mit zwei Breaks und 5:1 davon. Mit dem Sieg von 7:5 und 6:2 wurde Bienert seiner Mitfavoritenrolle gerecht und zog damit ins Halbfinale ein.

Hier traf er am Samstagnachmittag auf den aus Leimen stammenden Samuel Beisse, die Nummer eins aus Baden. In einem vom Spielverlauf engen Match gelang es dem Badener immer wieder, sich aus der Defensive zu befreien und dann selbst mit seiner starken Vorhand zu punkten. Der Wasseralfinger spielte wie gewohnt sehr variabel und störte mit eingestreuten Stopp- und Slicebällen den Rhythmus seines Gegners. Bienert fehlte das Quäntchen Glück, sodass er in beiden Sätzen mehrere Breakchancen liegen ließ. Nach solidem Spiel und hartem Kampf musste er sich schließlich dem späteren Turniersieger mit 2:6 und 3:6 geschlagen geben.

Nachdem Bienert bereits im Juli das Württembergische Einladungsturnier als Ersatz für die offiziellen Meisterschaften in Stuttgart gewann, bedeutet der dritte Platz auf Landesebene einen weiteren Erfolg.

Der vom Württembergischen Tennisbund geförderte Kaderspieler bestätigte damit seine konstant guten Leistungen auf höchster Leistungsebene.