Lia Winter und Julia Wagenblast lesen am besten

Die besten Vorleserinnen im Ostalbkreis heißen im Schuljahr 2021/22 Lia Winter (Ostalb-Gymnasium Bopfingen) und Julia Wagenblast (Sankt-Jakobus-Gymnasium Abtsgmünd). Mit einem Auszug aus dem Buch „Ein Mädchen namens Willow – Waldgeflüster“ von Sabine Bohlmann überzeugte Lia beim Kreisentscheid die Jury genauso wie Julia mit einer Passage aus „Das Glück wartet nur bis um vier“ von Kate O’Shaughnessy.

Der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels, der im Ostalbkreis auch von der Kreissparkasse und der Buchhandlung Osiander unterstützt wird, ist in jedem Schuljahr ein Highlight für die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen. Wochenlang bereiten sich die jungen Leserinnen und Leser vor, setzen sich in spannenden Schulentscheiden oftmals knapp gegen Mitschülerinnen und Mitschüler durch und fiebern dann dem Kreisentscheid entgegen. Wie bereits im Vorjahr wurde der Vorlesewettbewerb von der Corona-Pandemie geprägt. Das bedeutete für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie auch in diesem Jahr auf Zuschauerinnen und Zuschauer verzichten mussten. Stattdessen wurde der Lesewettbewerb als virtuelle Vorleserunde umgesetzt, sodass die Schülerinnen und Schüler ihre Beiträge im Vorfeld als Videoaufnahmen einzureichen hatten.

Am Kreisentscheid nahmen in der Gruppe eins 18 Schülerinnen und Schüler und in der Gruppe zwei zehn Schülerinnen und Schüler teil. Alle Teilnehmenden lasen auf einem hohen Niveau sehr unterhaltsam die Auszüge aus ihren Lieblingsbüchern vor. Die fünfköpfige Jury – bestehend aus Claudia Bläse, Roland Friedel (Buchhandlung Osiander), Sarah Ripp (Stadtbibliothek Aalen), Hans-Dieter Visser (ehemaliger Schulleiter Mittelhofschule Ellwangen) und Hermine Nowottnick (Bildungsbüro Ostalbkreis) – hatte unter anderem zu beurteilen, wie die Finalisten ihren Lieblingsbüchern durch Betonung Leben einhauchten und deren Atmosphäre einfangen konnten. Am Ende setzten sich Lia und Julia durch und qualifizierten sich für die nächste Runde der Bezirksentscheide.

Kürzlich wurden die beiden Gewinnerinnen ins Aalener Landratsamt eingeladen, wo sie im Beisein von Landrat Joachim Bläse und den Jury-Mitgliedern für ihre Leseleistung mit zwei Büchern vom Börsenverein, einem Gutschein über 15 Euro von der Buchhandlung Osiander, einem Gesellschaftsspiel von der Kreissparkasse Ostalb und einem Bildungsbüro-Sportbeutel belohnt wurden.

Auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kreisentscheids, also die Schulsiegerinnen und Schulsieger, konnten sich über Geschenke freuen. Sie erhielten per Post eine Urkunde sowie neben einem Gesellschaftsspiel das Buch „Das Universum ist verdammt groß“.