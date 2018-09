LG-Senioren mit guter Vorbereitung

Die Senioren der LG Rems-Welland bereiten sich derzeit erfolgreich auf die Deutschen Meisterschaften vor. Ernst Litau und Hans Messner von der LG Rems-Welland nutzten das Sportfest in Flein als Vorbereitungswettkampf für die in Kürze anstehenden Meisterschaften.

Hans Messner trat in der Altersklasse M 55 im Kugelstoßen und Diskuswurf an. In beiden Wettbewerben konnte er sich dabei den Tagessieg in seiner Altersklasse sichern. Mit starken 11,45 Metern verfehlte er seine Saisonbestmarke nur um wenige Zentimeter. Im Diskuswurf konnte er mit seiner Siegesweite von 35,02 Metern ebenfalls sehr zufrieden sein. Sprinter Ernst Litau nutzte die 200 Meter Distanz als Gradmesser. Auch er siegte in der Altersklasse M 55 in 26,57 Sekunden. Die beiden Essinger sind damit bestens für die anstehende Aufgabe gerüstet.