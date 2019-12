Letztes Spiel des Jahres in Österreich

Am kommenden Samstag treten die Handball-Landesliga-Herren der SG Hofen/Hüttlingen in der Sporthalle Herrenried in Hohenems (Österreich) ihr letztes Spiel des Jahres 2019 an. Mit dem HC Hohenems wartet auf die Mannschaft von Trainergespann Adam/Pharion eine sehr erfahrene Truppe. Vergangene Saison stieg Hohenems aus der Württembergliga ab.

Der HC Hohenems steht aktuell mit 10:14 Punkten zusammen mit der punktgleichen SG2H auf Platz zehn. Nach der bitteren und unnötigen Niederlage im vergangenen Heimspiel gegen Kirchheim, muss die Mannschaft um Kapitän May den Kopf frei bekommen und über die komplette Spielzeit alles aus sich raus holen, um die schwere Auswärtshürde zu meistern und so einen versöhnlichen Abschluss des Jahres zu feiern.