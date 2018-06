Vor Kurzem starteten die Kadettinnen des Würtembergischen Ringer Verbandes (WRV) beim 18. Großen Preis der Stadt Chiavari am Golf von Genua. Es waren Teams aus Italien, Spanien und Kroatien am Start. Nachdem der Große Preis von Deutschland aufgrund der Termin-Kollision mit der Europameisterschaft abgesagt wurde, war dies ein letzter Test vor der anstehenden Deutschen Meisterschaft in Warnemünde.

Der ausrichtende ASD Lotta Chiavari war ein herzlicher Gastgeber. Die fünf WRV-Sportlerinnen gingen allesamt sehr erfolgreich aus dem Turnier hervor. In der Endabrechnung besiegten die für den AC Röhlingen startenden Schwestern Laura und Maren Vornberger den ersten beziehungsweise zweiten Platz bei diesem internationalen Turnier.

Bereits eine Woche vorher startete Maren Vornberger beim Internationalen Turnier der Stadt Hornberg in der Altersstufe Kadettinnen in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm. Bei diesem hochrangigen Turnier mit Teilnehmerinnen aus der Schweiz, Niederlande, Frankreich, Polen sowie dem gesamten Bundesgebiet gingen insgesamt 191 Teilnehmer aus 64 Vereinen an den Start. Maren Vornberger startete mit einem Überlegenheitssieg gegen Anna Titze, AC Ückerath ins Turnier. Nach einer Schulterniederlage gegen die spätere Siegerin Eva Sauer vom VfK Schifferstadt qualifizierte sie sich durch einen Schultersieg nach 8:0-Führung über Xenia Burger, RG Waldkirch-Kollnau fürs kleine Finale. Hier musste sie gegen die Polin Julita Omilusik verletzungsbedingt aufgeben, landete jedoch auf einem hervorragenden vierten Platz.

Am vergangenen Wochenende war dann das DM-Team der weiblichen Jugend und Frauen zum abschließenden DM-Vorbereitungslehrgang zu Gast in Götzis bei Bregenz. Die erste der vier Trainingseinheiten wurde in der Schweiz im Trainingszentrum des Schweizer Meisters RS Kriessern absolviert, bevor man sich in Götzis/Österreich einquartierte.

In allen Trainingseinheiten standen Partnerinnen aus der Schweiz und auch U-23-EM-Teilnehmerinnen aus Österreich zur Verfügung, um sich in wettkampfnahen Einheiten den letzten Schliff zu holen und letzte Erkenntnisse vor der am Wochenende anstehenden Deutschen Meisterschaften zu holen.