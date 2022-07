Letzter Akt bei „Nahtour erleben“: Gelungener Abschluss in Abtsgmünd

Wassertreten, auch Kneippen genannt, bezeichnet eine Behnadlungsmethode der Hydrotherapie, die in Kneipp-Anlagen auf der Grundlage von Sebastian Kneipp angewendet wird. Es wird empfohlen, in leitungskaltem Wasser auf der Stelle zu schreiten, wenn sich die Füße warm anfühlen. Beim Treten sollte der Storchengang angewandt werden, also immer ein Bein höher gezogen als das andere, was schließlich aus dem Wasser hervortritt. Im Anschluss sollte man die Füße und Beine nicht abtrocknen, lediglich abstreifen. Durch diese Methode soll der Kreislauf angeregt und die arterielle Durchblutung angeregt werden. Der Kältereiz lässt die oberflächlichen Blutgefäße kontrahieren. Man sagt, dass diese Methode auch der Bildung von Krampfadern vorbeuge.

Das Wanderprojekt „Nahtour erleben“ der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit den starken Partnern AOK, Kreissparkasse Ostalb, EnBW/ODR, Ostalb Mobil und Intersport/Schoell sowie den hiesigen Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins aus Hüttlingen, Waldhausen, Lauchheim, Bopfingen und schließlich Abtsgmünd, hat nun seine Abschlussrunde gemeistert. Rund zwölf Kilometer ging es mit knapp 60 Wanderfreundinnen und Wanderfreunden durch die Abtsgmünder Umgebung. Geleitet wurde die Gruppe, die mit der Zeit ein eingeschworener Haufen geworden ist, von Ortsgruppen-Vorstand Eddi Streicher gemeinsam mit Georg Andritzke, beides ausgewiesen Wanderführer.

Redaktion, AOK und Ortsgruppe begrüßen die Teilnehmer

Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“, begrüßte die Wanderinnen und Wanderer am Parkplatz der Kochertalmetropole auf der Bühne des AOK-Mobils gemeinsam mit Streicher und Jens Manz, Eventmanager der AOK. „Ich habe eine unglaublich herzliche Art bei den einzelnen Ortsgruppen erfahren und kann einfach nur jedem raten, sich in seiner Umgebung hier bei uns auf der wunderschönen Ostalb einer solchen Ortsgruppe anzuschließen. Hier wird Gemeinschaft und Freundschaft durch und durch gelebt“, sagte Lämmerhirt. Manz, der mit seinem Team in Abtsgmünd die Getränke sowie Obst und Müsliriegel bereitstellte, unterrichtete die Anwesenden zunächst einmal in gesunder Ernährung – danach waren die Körbe mit den Bananen schnell leer. „Bananen geben dem Körper einen ganz schnellen Schub – und sind gut gegen schlechte Laune“, so Manz, der Lacher erntete. Der viele Fruchtzucker sei nämlich ein schneller Energielieferant, die vielen Kohlenhydrate würden beim Sport, in diesem Fall beim Wandern, schnell verbrannt vom Körper.

Armin Kiemel läuft knapp fünf Kilometer mit der Gruppe

Ebenfalls rund fünf Kilometer mitgelaufen ist Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel, der an zwei Stopps zur Wandergruppe sprach, sich dann aber Richtung Kreisfeuerwehrfest in Westhausen verabschieden musste. In Abtsgmünd achte man sehr auf den Insektenschutz, der beim Thema Klimawandel- und schutz niemals hinten runterfallen sollte, so Kiemel. „Wir haben mittlerweile über 70 Wiesen auf über 50 000 Quadratetern, um den Kreislauf in diesem Segment wieder herzustellen. Die Bienen können ja nicht im Supermarkt einkaufen gehen. Wenn wir an diesem Thema dranbleiben, dann schaffen wir den Turnaround irgendwann“, ist sich Kiemel sicher.

Nach sieben Kilometer Rast beim RV Fachsenfeld

Nach fast genau sieben Kilometern war Halbzeit der Wanderung, wenngleich es nicht die Mitte abbildete. An der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Fachsenfeld hatte die AOK abermals aufgetischt, hier haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem einen Kaffee zu sich genommen. Manz übernahm das Servieren: „Der Kaffee putscht Sie sofort auf, passt bei dieser Wanderung also ideal. Nicht umsonst war Kaffee bis 2004 noch auf der Dopingliste“, unterhielt Manz die Gruppe abermals charmant nebenher.

Aussicht auf das schmucke Wanderheim

Das letzte Stück lief dann für die meisten fast von alleine, denn man hatte die Aussicht auf das schmucke Wanderheim der Ortsgruppe Abtsgmünd, das Eddi Streicher bereits im Vorfeld und auch bei der Wanderung angepriesen hatte – nicht zu unrecht. Ein weiteres Highlight für die Teilnehmer bei über 30 Grad war das von der AOK aufgestellte Kneipp-Mobil, in dem sich Wanderinnen und Wanderer, aber auch die übrigen Besucher des Biergartens, gerne abkühlten und ihre Durchblutung förderten. Dieses Angebot wurde dankend angenommen.

Streicher-Musik zum Ausklang

Gut angekommen ist schließlich die Musik von Eddi Streicher, der gemeinsam mit seinen Freunden auf einer kleinen Bühne volkstümliche Musik zum Nachmittagssnack präsentierte. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagten noch in Abtsgmünd, dass sie im kommenden Jahr gerne wieder teilnehmen werden. Es zeigt: Wandern ist keine Modeerscheinung, Wandern etabliert sich stattdessen immer mehr – und Wandern kann man ganz hervorragend auf der Ostalb.