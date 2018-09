Das ist ein Spiel gewesen, am vergangenen Sonntag zwischen dem Meister Victoria Bamberg und dem Vizemeister KC Schrezheim. Mit der letzten Kugel entscheidet sich das Spiel zwischen Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Es war ein Kegel, der zum Sieg fehlte. Am Ende steht eine 3:5-Niederlage, mit gleicher Gesamtholzzahl.

Auf der Sechs-Bahnen-Anlage gibt es nur zwei Durchgänge. So gingen Saskia Barth gegen Sina Beißer, Sissi Schneider gegen Alina Dollheimer und Laura Runggatscher gegen Daniela Kicker ans Werk. Barth gewann gleich ihren ersten Satz. Ein enges Duell, das am Ende knapp an Bamberg ging. Sissi Schneider zeigte gleich zu Beginn eine starke Form. Mit 172 Kegel ließ sie nichts anbrennen und gewann alle drei Sätze. Mit 622 Kegel reichte es auch für den ersten Punkt in Bamberg. Das letzte Duell im ersten Durchgang zwischen Runggatscher und Kicker sicherte sich ebenfalls die Schrezheimerin. Zwar gab sie die erste Bahn noch ab, doch dann holte sie auf und der zweite Punkt war gesichert.

Bianca Sauter nahm es mit Ioana Antal auf, Kathrin Lutz mit Corinna Kastner und Sabina Sokac mit Ines Maricic. Schon nach dem ersten Satz war klar, das wird ein heißes Duell. Sauter Sokac mussten ihre Punkte abgeben. Nur Lutz holte den Punkt. Keine Spielerin gab nach und alle schaukelten sich mit ihren Ergebnissen und Kampfgeist weiter nach oben. Nur Sabina Sokac kam nicht heran, wobei sie sich gegen Maricic (169) auch nicht verstecken musste.

Sokac blieb dran und kämpfte um jeden Kegel. Nachdem aber auch der dritte Satz an Bamberg ging, konnte sie nur noch um die Gesamtholzzahl kämpfen.

Was sie dann auch übernahm. Lutz machte nach dem dritten Durchgang alles noch spannender, denn sie teilte sich mit Corinna Kastner den Satz. Bianca Sauter dagegen zeigte einen starken Durchgang mit 170 Kegeln und baute ihren Vorsprung etwas aus. Vor der letzten Bahn stand es 2:1 und 21 Kegeln Vorsprung für Sauter, 1,5:1,5 für Lutz und 0:3 für Sokac. Der Vorsprung war bereits auf 20 Kegel geschrumpft. Sokac holte gegen Maricic auf. Lutz versuchte an Corinna Kastner dranzubleiben, doch es reichte nicht. Bianca Sauter zeigte in die Vollen ihr Können, doch Ioana Antal zeigte mit den letzten Würfen und 70 Kegeln ins Räumen alles.

Ein Kegel entscheidet

Am Ende war es ein Kegel, der Sauter den Punkt kostete. Ein Kegel im Gesamten mehr und die Gesamtholz wären auf Seiten der Schrezheimer und ein Remis oder ein Sieg wäre möglich gewesen. Mit einer Gesamtzahl von 3521 müssen sich die Schrezheimerinnen auf keinen Fall verstecken. Es hatte einfach nicht sollen sein. So sah es auch Trainer Wolfgang Lutz: „Wir wurden kurz vor der Zielgeraden abgefangen. Das ist natürlich bitter und das um einen Kegel, aber so ist der Sport. Einmal gewinnt man und das andere mal verliert man.“