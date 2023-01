Lesung zu Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten

Bruder Andreas Knapp, Priester und Pied der Ordensgemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“, berichtet im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung Ostalbkreis am Montag, 30. Januar, um 19.30 Uhr, über Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten. Der Vortrag findet im Gemeindesaal Salvator (Bohlstraße 5) in Aalen statt.

Bis in die Gegenwart leben Christen in Syrien und im Irak unter großen Anfeindungen und Verfolgungen in ihren Gemeinden, schreibt die Katholische Erwachsenenbildung. Viele seien deshalb in jüngster Zeit vom „Islamischen Staat“ vertrieben worden. Nun leben sie als Flüchtlinge auch in Mitteleuropa. Der Vortrag soll dabei helfen, die Beweggründe dieser Menschen zu verstehen.

Eine Anmeldung ist erwünscht, jedoch nicht erforderlich. Diese kann bei der bei KEB-Ostalbkreis telefonisch unter 07361/3777440 oder per Mail an info@keb-ostalbkreis.de erfolgen. Der Eintritt ist frei.