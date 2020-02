Leonie Kroter ist württembergische Meisterin

Bei den Württembergischen Hallenmeisterschaften der Altersklasse U 16 in Ulm wurde Leonie Kroter von der DJK-SG Wasseralfingen Württembergische Meisterin über 60 Meter Hürden und Vizemeisterin im Hochsprung.

Bereits im Vorlauf über die 60 Meter (m) Hürden, als erste Disziplin des Tages, sprintete Kroter zu einer neuen persönlichen Bestleistung in 8,48 Sekunden und damit fast eine halbe Sekunde schneller als vor drei Wochen bei den Regionalmeisterschaften. Im Endlauf siegte sie mit deutlichem Vorsprung, aufgrund ihrer hervorragenden Hürdentechnik. Zwischen dem Vor- und dem Endlauf über die Hürden absolvierte Kroter auch noch ihren Hochsprungwettbewerb. Ihre neue persönliche Bestleistung von 1,54 m überquerte sie im ersten Anlauf. Und dies war ausschlaggebend für die Vizemeisterschaft. Zusätzlich ging Kroter noch über die 60 m Sprintstecke an den Start. Hier machten sich muskuläre Probleme in den Oberschenkeln bemerkbar und trotzdem zeigte sie im Vorlauf eine tolle Zeit in 8,45 Sekunden. Deswegen entschieden Athletin und Trainerin auf den Weitsprung, auch hier hatte sie die Qualifikation erreicht, zu verzichten, um keine Verletzung zu riskieren. Stattdessen wurde sie von den Physiotherapeuten vor Ort behandelt und das war die richtige Entscheidung. Im B-Finale sprintete sie auch hier eine neue persönliche Bestleistung in 8,40 Sekunden, was im A-Finale zu Platz 4 gereicht hätte.