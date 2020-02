Eine Woche nach den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Junioren traten die Jugendlichen der A-C-Jugend im griechisch-römischen Stil zu den Württembergischen Meisterschaften an die Matte. Bei der vom TSV Ehningen im Sportzentrum Schalkswiesen ausgerichteten Veranstaltung gingen fünf Teilnehmer des AC Röhlingen an den Start.

Dabei konnte Leo Winter seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen und sich erneut die Goldmedaille sichern. Einen kompletten Medaillensatz vervollständigten Luis Aschauer mit der Vizemeisterschaft und Linus Koch als Bronzemedaillengewinner. Insgesamt wurden von den 199 Teilnehmern 330 Kämpfe in den drei Altersklassen ausgetragen.

Seine weiterhin ansteigende Form stellte einmal mehr Winter bei der A-Jugend bis 71 Kilogramm (kg) unter Beweis. Trotz verletzungsbedingtem Rückstand kämpfte er sich ins Finale, dort verhalf ihm dann eine konzentrierte Leistung, die ihm einen 9:4-Punktsieg über Ben Hetze, SVH Königsbronn, und somit die Meisterschaft sicherte. Aschauer startete bis 65 kg ebenfalls verheißungsvoll in das Turnier. Aber im Finale musste er dann eine unglückliche 1:4-Punktniederlage gegen Yakup Yasin Keklik, ASV Schwäbisch Hall hinnehmen und belegte den zweiten Platz. Der Fokus gilt jedoch bereits auf die Folgewoche bei den Meisterschaften im Freien Stil. Axel Winter, der in der Gewichtsklasse bis 55 kg an den Start ging landete am Ende auf dem siebten Platz.

Ebenfalls bei der A-Jugend bis 48 kg startete Henrik Geiger in einem starken Teilnehmerfeld unter sechs Teilnehmern. Im abschließenden Kampf zeigte er seine beste Turnierleistung und besiegte seinen Angstgegner Oscar Ziegler, TSV Ehningen auf Schulter, was den vierten Rang bedeutete. Den kompletten Medaillensatz vervollständigte Koch bei der B-Jugend bis 44 kg. Koch sicherte sich jedoch am Ende die Bronzemedaille. Bereits am kommenden Wochenende finden die Württembergischen Meisterschaften in Ludwigsburg-Asperg im Freien Stil statt.