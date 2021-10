Lenny Maier sichert sich den Sieg in der Klasse L

Am vergangenen Samstag und Sonntag ist das Jugendturnier des PSK Ostalb auf der Reitannlage des RFV Heuchlingen ausgetragen worden. Spannende Wettkämpfe konnten die zahlreichen Zuschauer am vergangenen Wochenende beim Jugendturnier des Pferdesportkreis (PSK) Ostalb genießen.

Bei fast spätsommerlichen Temperaturen fanden die Prüfungen für die jugendlichen Reitsporttalente auf der Außenanlage des RFV Heuchlingen statt. Dessen Mitglieder hatten wie jedes Jahr die Anlage bestens vorbereitet und auch die Bewirtung für die zahlreichen Pferdesportfreunde übernommen.

Diese sahen starken Reitsport in Dressur und Springen. Am Samstagmorgen siegte Dana Romina Schneider vom RFV Jagstzell mit Fey und der Wertnote 7,9 in einer Dressurreiterprüfung der Klasse A*. Maxie Luise Maier vom RFV Steinheim setzte sich in der Stilspringprüfung der Klasse A* mit der Wertnote 7,8 auf Little Lady an die Spitze des Starterfeldes und konnte die goldene Schleife mit nach Hause nehmen.

Am Sonntag fand die schwerste Prüfung des Turniers in der Kathegorie Dressurreiter Klasse L* mit Marie Bernhard auf Flitzchen (RFV Heuchlingen) und der Wertnote 7,4 eine strahlende Siegerin.

Ebenfalls am Sonntag siegte Lena Lieb mit Be Pezzi (RFV Essingen 0.00/57,44s) in der Springprüfung Klasse A**.

Die schwerste Springprüfung des Tages, eine Stilspringprüfung der Klasse L mit Stechen, fand zum Abschluss des Turnierwochenendes statt. Lenny Maier von der RSG unterm Hohenrechberg erritt sich auf Casita mit der Wertnote 7,4 einen Platz im Stechen. Hier konnte er sich mit null Fehlern und einer Zeit von 47,19 Sekunden den Sieg sicher. Zweitplatzierte war Mila Liv Wolfgarten vom RFV Fellbach mit Landyra (0.00/52,10s).