Leni-Sophie Lasser eine Klasse für sich

Es wurde ihr praktisch in die Wiege gelegt, schon ihr Opa war als erfolgreicher Reiter und Züchter unterwegs, ihre Mutter Anja Rechtenbacher-Lasser präsentiert sich ebenfalls erfolgreich in der höchsten Klasse S der Dressurreiter. So ist es nicht verwunderlich, dass die nunmehr 11-jährige Leni-Sofie, die bereits seit Kindesbeinen im Pferdesattel sitzt, sich anstellt in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten.

Gleich zwei Prüfungen gewann Leni-Sofie am letzten Juniwochenende in Dettingen/Albuch. So konnte sie eine Dressurreiterprüfung der Klasse A der U 14-Altersklasse (Großpferde) mit einer spitzen Wertnote von 8,5 für sich entscheiden.

Damit gewann Leni-Sofie im Sattel der 15-jährigen Westfalen Stute Romantica mit großem Abstand die Qualifikation. Romantica, besonders aber Royal Flush W, mit der Leni-Sophie bei der Etappe auf Gestüt Birkhof auf Rang drei punkten konnte, sind bereits beide unter ihrer Mutter Anja Rechtenbacher-Lasser erfolgreich im Viereck zu sehen gewesen.

Ebenfalls mit Romantika gewann Leni-Sophie am selben Tag mit einer Wertnote von 7,8 die Qualifikation zur Birkhof Trophy, womit sie sich fürs Finale Ende Juli auf dem Birkhof qualifizierte.