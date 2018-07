Leni Breymaier ist auf Sommertour

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier beginnt ihre Sommertour durch den Wahlkreis. Sie startet mit einer Wanderung am Montag, 23. Juli, um 16 Uhr in Unterkochen. Treffpunkt ist vor dem Goldenen Lamm. Von dort geht es mit den Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Richtung Kocherburg (Ankunft 16.30 Uhr). Ziel ist gegen 18.15 Uhr das Naturfreundehaus Unterkochen.

Am Dienstag, 24. Juli, um 10.30 Uhr will Breymaier vor dem Marktbrunnen in Aalen mit Bürgern ins Gespräch kommen. Auf ihrer Radtour an diesem Tag ist sie auch um 12 Uhr in der SSV-Vereinsgaststätte und ab 15.30 Uhr bei einer Ortsbegehung in Adelmannsfelden (Treffpunkt: Vor dem Gasthaus Adler).

Eine Wanderung unternimmt Breymaier am Samstag, 28. Juli, bei ihrer Sommertour. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Wanderparkplatz Teußenberg in Essingen. Nach einem vom Schwäbischen Albverein geführten Rundgang trifft die Gruppe um 13 Uhr bei der Schutzhütte auf dem Volkmarsberg ein.

Am letzten Tag ihrer Sommertour durch den Wahlkreis ist Breymaier mit dem Rad unterwegs. Start ist am Sonntag, 29. Juli, um 9.30 Uhr vor dem Gasthaus Rose in Essingen. Von dort aus geht es über das Wental nach Steinheim. Um 13 Uhr wird dort das Meteorkratermuseum besichtigt.