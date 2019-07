Von Sonntag, 28. Juli, bis zum Donnerstag, 1. August, ist die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier mit dem Fahrrad wieder unterwegs auf ihrer „Ostalbtour“ durch den Wahlkreis. Auf dem Programm stehen verschiedene Stationen, zu denen alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.

Sonntag, 28. Juli: Treffpunkt 10 Uhr an der Burghagel-Kirche in Bachhagel. 12 Uhr Mittagspause am Härtsfeldsee. Ab 14 Uhr Besuch der Härtsfelder Imkerschuler in Nattheim/Fleinheim. 19 Uhr Stammtisch im „Salzburger Hof“ in Giengen.

Montag, 29. Juli: 10 Uhr Halt beim Heimatmuseum in Herbrechtingen (Eselsburger Straße 28). Um 11.30 Uhr CAP-Markt im Teilort Bolheim. 13 Uhr Charlottenhöhle. 14.30 Uhr Besuch der Kaltenburg mit Führung (Treffpunkt Südturm). 19 Uhr Stammtisch im Gasthaus Krone in Niederstotzingen.

Dienstag, 30. Juli: 10 Uhr Skulpturenpark und Unesco-Welterbe Vogelherdhöhle. 14 Uhr Station am Schloss Brenz in Sontheim. 16 Uhr weiter nach Heidenheim.

Mittwoch, 31. Juli: 9 Uhr Treffpunkt beim Eugen-Jäckle-Platz in Heidenheim. Von dort weiter zur Fischzucht Fischböck (Heidenheimer Straße 130). Anschließend nach Wasseralfingen, ab 15 Uhr dort Erkundung des Sieger-Köder-Wegs zu Fuß (Treffpunkt vor dem Rathaus). Anschließend Besuch der Brennerei Roder, danach Stammtisch im „Wilden Mann“.

Donnerstag, 1. August: 9 Uhr Start am „Wilden Mann“ in Wasseralfingen nach Königsbronn/Itzelberg. 10 Uhr Forstliches Bildungszentrum Itzelberg. 14 Uhr AWO-Kinder-Freizeit Heidenheim.