Leitungswechsel in der DRK-Kita Abenteuerland

Bereits seit der Eröffnung der DRK-Kita Abenteuerland im März 2018 wird sie von Veronika Buchmann geleitet. Derzeit werden dort 75 Kinder in drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen betreut. Nun tritt die bisherige Stellvertreterin Franziska Krieger Buchmanns Nachfolge an.

Für die DRK-Kita Abenteuerland und Krieger folgt eine spannende Zeit, denn die Planungen des Neubaus in der Weilerstraße sind in vollem Gange. Bereits in der kommenden Woche kann Spatenstich gefeiert werden. Und auch auf Veronika Buchmann wartet eine aufregende Zeit. Sie bleibt dem DRK-Kreisverband Aalen erhalten und arbeitet am letzten Schliff der DRK-Kita Lummerland auf dem Stadtoval. Denn diese wird sie im Herbst 2020 eröffnen. Geplant ist, in sechs Gruppen bis zu 100 Kinder zu betreuen.