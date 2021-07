Leistungsträger zieht weiter

Nach einer überragenden Saison bei den Bundesliga-Basketballern der HAKRO Merlins Crailsheim und der folgerichtigen Nominierung für die Kanadische Nationalmannschaft steht nun fest, dass Trae Bell-Haynes in der kommenden Spielzeit nicht mehr nach Hohenlohe zurückkehren wird.

Trae Bell-Haynes kam als weitestgehend unbeschriebenes Blatt zu den HAKRO Merlins Crailsheim und entwickelte sich in der easyCredit Basketball Bundesliga-Saison zu einem der besten Spieler der gesamten Liga. Der Kanadier stand für die Zauberer in allen 38 Saisonspielen als Starter auf dem Parkett und legte mit durchschnittlich 18 Punkten, 3,8 Rebounds und 7 Assists beeindruckende Zahlen auf. Zudem wurde der Point Guard zum besten Offensivspieler der BBL gewählt und holte sich den Award als bester Vorlagengeber.

Diese Leistungen blieben weltweit nicht unbeobachtet. Bell-Haynes wurde für die Olympia-Qualifikationsspiele der Kanadischen Nationalmannschaft nominiert und stand mit mehreren NBA-Größen auf dem Parkett. Nun macht der flinke Aufbauspieler den nächsten Schritt und wird in der kommenden Saison 2021/22 nicht mehr nach Crailsheim zurückkehren.

„Trae hat einfach solch eine überragende Saison gespielt, dass er damit in gewissem Sinne außer Reichweite geraten ist. Gerne hätten wir ihn natürlich weiter bei den Merlins gesehen, doch andererseits freuen wir uns auch für ihn, dass er seine tolle Entwicklung bei uns nun mit auf das nächste Level nimmt. Drücken wir ihm die Daumen, dass er bei seiner nächsten Station genauso einschlägt, wie bei uns in Hohenlohe“, so Ingo Enskat, sportlicher Leiter der HAKRO Merlins. „Auch wenn ich nicht mehr nach Crailsheim zurückkomme, wird diese Stadt immer ein besonderer Ort für mich bleiben, weil wir letzte Saison gemeinsam etwas einzigartiges erreicht haben. Ich wünsche dem Klub nur das beste für die Zukunft – Ich werde immer ein Merlin bleiben“, sagt Bell-Haynes zum Abschied.