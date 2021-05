Leipertz erleidet Teilriss am Innenband des linken Sprunggelenks

FCH-Mittelfeldspieler Robert Leipertz hat sich einen Teilriss am Innenband des linken Sprunggelenks zugezogen. Der 28-Jährige Heidenheimer Fußballer hatte die Verletzung im Heimspiel in der 2. Bundesliga am vergangenen Sonntag gegen den SV Sandhausen während eines Zweikampfs erlitten und musste daraufhin in der 62. Minute ausgewechselt werden.

Ob Robert Leipertz dadurch ausfallen wird, ist noch nicht abzusehen. Bislang absolvierte er in dieser Saison 23 Pflichtspiele für den FCH und erzielte dabei zwei Treffer. Das hat der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend vermeldet.