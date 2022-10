Leichte Herbstbelebung am Arbeitsmarkt

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Laufe des Septembers wieder spürbar verbessert. „Der saisonale Anstieg, den wir jedes Jahr über die Sommermonate verzeichnen, reduziert sich meist mit dem Herbstanfang wieder – so auch in diesem Jahr“, sagt die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, Claudia Prusik zum aktuellen Arbeitsmarktbericht.

Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich im September um 195 Personen und lag damit bei 8972 und somit wieder unter der 9000er-Marke. Im September meldeten sich 2490 Personen neu oder erneut arbeitslos. Gleichzeitig beendeten 2688 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 31,4 Prozent mehr als im August. Die Arbeitslosenquote verblieb im September bei 3,6 Prozent. Würde man die Auswirkungen der Fluchtmigration außer Acht lassen, würde sich die weiterhin gute Arbeitsmarktsituation noch deutlicher in den Zahlen widerspiegeln.

„Einzig bei den Personengruppen der ausländischen Arbeitslosen und den Langzeitarbeitslosen verzeichnen wir einen Anstieg der Zahlen in Ostwürttemberg“, so Prusik weiter. Im September beläuft sich der Zuwachs an ausländischen Arbeitslosen auf 2,1 Prozent. Dieser erklärt sich nach wie vor durch den Übergang geflüchteter Menschen aus der Ukraine, die seit Anfang Juni von den Jobcentern betreut werden. Die Langzeitarbeitslosen haben mit einem Plus von 1,3 Prozent nur einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg zeige sich also weiterhin von seiner robusten Seite und beschere eine leichte Herbstbelebung, sagt die Chefin der Aalener Arbeitsagentur.

In der Agentur für Arbeit Aalen, mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim werden 4164 Personen betreut. 4808 Personen werden derzeit vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter im Ostalbkreis betreut, was einen Anteil von 53,6 Prozent an allen Arbeitslosen ausmacht.

Im Ostalbkreis waren Ende September 6042 Arbeitslose gemeldet, 2971 Frauen und 3071 Männer. Das sind 76 Personen oder 1,2 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote im September lag unverändert bei 3,4 Prozent. Vom Jobcenter wurden 3180 Menschen betreut, 144 Personen oder 4,7 Prozent mehr als im Vormonat.

Im Landkreis Heidenheim gab es 2930 Arbeitslose, 1458 Frauen und 1472 Männer. Das waren 119 Personen oder 3,9 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote betrug somit im September 4,0 Prozent, 0,1 Punkte weniger als im Vormonat. Davon wurden 1628 Personen vom Jobcenter betreut, neun Personen oder 0,6 Prozent mehr als im Vormonat.

Der Arbeitsagentur und den Jobcentern wurden im September 780 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Somit standen den Vermittlungsfachkräften im Berichtsmonat insgesamt 5455 offene Stellen zur Verfügung. 76,2 Prozent aller gemeldeten Stellen sind für Fachkräfte. Die meisten Stellen kamen aus dem Bereich der Metallverarbeitung, dem Lagerbereich und dem Verkauf.

Auch wenn das Ausbildungsjahr offiziell schon begonnen hat sind noch viele Betriebe in der Region auf der Suche nach Nachwuchs. Ein verspäteter Einstieg sei meist noch bis Jahresende möglich, sagt Prusik.