Leichtathletik: Starker Auftakt – Messner mit Vereinsrekord

Die baden-württembergischen Winterwurf-Meisterschaften haben die Mehrkämpfer Stefan Henne und Dennis Schönbach als Formtest nach der langen Trainingsphase genutzt. Die beiden Essinger lieferten schon früh in der Saison erstaunliche Wurfergebnisse ab.

Mit 50,60 Meter blieb Stefan Henne nur um knapp drei Meter blieb unter seinem Vereinsrekord aus dem Jahr 2016 und über einem Meter über seiner Bestleistung aus dem vergangenen Jahr. Damit konnte er sich auf dem siebten Platz unter den Spezialisten sehr gut in Szene setzen. Auch für Teamkamerad Dennis Schönbach scheint Waiblingen ein gutes Pflaster zu sein. Mit seinem Wurf auf 45,70 Metern konnte er bis auf zehn Zentimeter sein Ergebnis des Vorjahres bei dieser Veranstaltung erreichten. Am Ende stand für ihn der elfte Platz zu Buche. Der ehemalige LACler Markus Jeggle, der nach seinem Studium wieder für seinen Heimatverein LAZ Pliezhausen an den Start geht, zeigte ebenfalls einen starken Auftritt und wurde mit 49,26 Meter und dem neunten Platz belohnt.

Messner mit Vereinsrekord

Hans Messner und Hartwig Vöhringer folgten der Einladung von Vereinskamerad Kai-Steffen Frank und gingen beim Werfertag in Salem mit großem Erfolg in drei Disziplinen, dem Kugelstoßen, Diskuswurf und Kugelstoßen an den Start. Die beiden Essinger, die in der Altersklasse M 60 startberechtigt, teilten sie die Tagessiege in den drei Wettbewerben untereinander auf. Zweimal durfte Hartwig Vöhringer, im Speerwurf (43,70 m) und im Diskuswurf (44,27 m) ganz oben auf dem Podium Platz nehmen. Für Hans Messner war das oberste Treppchen im Kugelstoßen mit der neuen Vereinsrekordweite von 12,32 Meter vorbehalten. Im Diskuswurf konnten die beiden Essinger Senioren sogar einen Doppelsieg feiern. Der Diskus von Hans Messner flog dabei auf 40,50 Meter. Jeweils zum dritten Platz reichte es für Hans Messner im Speerwurf und Hartwig Vöhringer im Kugelstoßen.