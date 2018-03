Leichtathletik: Scholz und Abele stark

Die Leichtathleten der Startgemeinschaft Hüttlingen und Wasseralfingen haben sich bei den Hallen-Landesmeisterschaften der U 18/U 16 Leichtathleten in Sindelfingen und Ulm von ihrer besten Seite gezeigt und mit vielen Bestleistungen überrascht.

Bei ihrem ersten Start im Sindelfinger Glaspalast belegte Maja Scholz von der DJK-SG Wasseralfingen im Fünfer-Sprunglauf mit dem letzten Versuch und neuer persönlicher Bestleistung von 15,49 Metern einen unerwarteten dritten Platz. Hannes Abele vom TSV Hüttlingen ging über die 300 Meter an den Start. Im ersten von zwei Zeitläufen belegte er in ebenfalls neuer persönlicher Bestzeit von 40,24 Sekunden den zweiten Platz. Nur zwei weitere Läufer waren im nächsten Zeitlauf schneller und somit erreichte er insgesamt den vierten Platz. Die nächste persönliche Bestleistung stellten die Sprinter vom TSV Hüttlingen über 60 Meter auf. Noah Sauter lief in seinem Vorlauf auf den fünften Platz (7,56 Sekunden) und verpasste nur knapp den Zwischenlauf. Im gleichen Lauf erreichte Luca Wengert den siebten Platz in 7,72 Sekunden. Wengert scheiterte in seiner Paradedisziplin Hochsprung dreimal hauchdünn an einer neuen Bestleistung von 1,75 Meter und belegte mit übersprungenen 1,70 Meter den achten Platz. Die 4x200-Meter-Staffel überraschte dann selbst ihr Trainerteam. In der Besetzung Hannes Abele, Noah Sauter, Johannes Deeg und Luca Wengert liefen sie in der Zeit von 1:42,07 Minute auf einen starken sechsten Platz in Baden-Württemberg.

Leana Scholz von der DJK sprang im Dreisprung bis fast an ihre Bestleistung heran und erreichte mit 9,69 Metern den elften Platz und im Vorlauf über 60 Meter lief sie in 8,48 Sekunden als Sechste durch Ziel.

Abele und Scholz im Finale

Bei dem U-16-Landesmeisterschaften in Ulm waren Maja Scholz und Hannes Abele am Start. Mit einem dritten Platz im schnellsten Vorlauf qualifizierte sich Abele in 7,87 Sekunden fürs Finale. Nach einem schlechten Start war das Rennen aber schon nach wenigen Metern entschieden und er belegte in einer Zeit von 7,90 Sekunden den achten Platz. Maja Scholz stürmte über 60 Meter Hürden nach einem starken Vorlauf in 9,81 Sekunden ins Finale. Hier berührte sie einige Hürden und wurde in 9,90 Sekunden ebenfalls Achte. Im Weitsprung verfehlte sie den Endkampf nur um ein paar Zentimeter und erreichte mit 4,75 Metern den neunten Platz und über 60 Meter lief Scholz eine neue Bestzeit (8,57 Sekunden).