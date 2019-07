Leichtathletik: Ohmenheimerin ist bayrische Meisterin

Bei den bayerischen U 16 Leichtathletikmeisterschaft in Regensburg wurde Floriane Freihart bayrische U 16 Meisterin im Weitsprung. Außerdem sicherte sich die für die LG Donau Ries startende Ohmenheimerin den Vizemeistertitel, im 100 Meter Lauf. Und das im erst dritten Jahr ihrer Leichtathletikkarriere.

Schon beim Sparkassenmeeting in Ellwangen deutete sie ihre gute Form an und belegte mit der persönlichen Bestzeit von 12,61 Sekunden auf 100 Meter den zweiten Platz. Mit 5,37 Meter war sie im Weitsprung ebenfalls zweitbeste Athletin. Ein zusätzlicher Motivationsschub war das Erreichen der Halbfinalläufe bei den deutschen U 16 Jugendmeisterschaft U 16 in Bremen im 100 Meter Lauf. Bei den Vor- und Zwischenläufen dominierte Floriane Freihart bei optimalen Wetterbedingungen mit 12,94 beziehungsweise 12,93 Sekunden das Feld nach Belieben. Im Endlauf kam sie wie gewohnt als erste aus dem Startblock und konnte diese Führung bis 50 Meter verteidigen. Am Ende bedeuteten die persönliche Bestzeit von 12,56 Sekunden den zweiten Platz und den Titel Bayerische Vizemeisterin 100 Meter U 16. Gestärkt von diesem Erfolg steigerte sie bei ihrer Paradedisziplin, dem Weitsprung, bereits im ersten Versuch ihre Bestleistung auf 5,38 Meter. Nach 5,39 Meter im zweiten Versuch ließ sie es im letzten Versuch nochmal richtig krachen und setzte mit 5,49 Meter ihrer Serie die Krone auf und sicherte sich den Titel Bayrische Meisterin U 16 Weitsprung. Mit diesen Erfolgen und Leistungen sicherte sie sich die erneute Nominierung in den bayerischen Landeskader an der Sportschule Oberhaching. Zudem ist sie als Starterin für den Ländervergleichskampf Bayern, Baden-Württemberg und Hessen in Tübingen gesetzt.