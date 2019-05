Leichtathletik: Mehr als Essinger Panoramaläufe

Warum nicht ein sportliches Großereignis noch mit künstlerischen Feinheiten ausschmücken? Der Veranstalter LAC Essingen hat sich zur Veranstaltung der Essinger Panoramaläufe am Samstag 25. Mai einige Neuheiten einfallen.

Als Programmpunkt der Remstal Gartenschau findet dieses Jahr im Rahmen der Essinger Panoramaläufe 2019 ein Kunsthandwerkermarkt, das „Kunstpanorama“, statt. 15 Aussteller aus der Region bieten Kunst und Genuss für Sportler sowie Besucher. So kommen wirklich alle Sinne auf ihre Kosten. Um 12 Uhr wird Bürgermeister Wolfgang Hofer offiziell den Kleinkunstmarkt in der Essinger Schönbrunnenhalle eröffnen. Bis 19 Uhr wollen die Aussteller den Besuchern viel Kreatives und Produkte aus der Region präsentieren.

In Zusammenarbeit mit der Firma DEE in Böhmenkirch haben die Organisatoren in diesem Jahr ein besonderes Bonbon für die Läufer parat. Für die Teilnehmer, die sich bis spätestens 15. April angemeldet haben, hatten die Möglichkeit ein Funktionshirt mit einem besonderen Design zu erwerben. „Den Essingern ist mit diesem T-Shirt etwas Besonderes gelungen, vielleicht wird es zum Sammlerstück“, so Thomas Taferner von der Firma Telenot, die als Namenssponsor auftritt. Neu sind auch zwei Streckenführungen. Die Läufer des Sparkassenlaufes, der nun 11,5 Kilometer umfasst werden zirka ein Kilometer mehr durch die schönen Wälder des Teußenberges zurücklegen. Die Nordic Walker und Walker werden ebenfalls eine neue abwechslungsreiche Strecke vorfinden. Ein Kneipp-Mobil von der AOK, ebenfalls neu in diesem Jahr, wird die Veranstaltung für die Läufer bereichern. Fast 600 Voranmeldungen liegen dem LAC bereits für die verschiedenen Läufe vor. Meldungen sind dann am Wettkampftag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf möglich. Rund 1000 Starter zählte der LAC im vergangenen Jahr, die sollen es auch diesmal wieder werden. Attraktive Preise für Firmenteams beim der AOK-Firmenlaufcup, Geldpreise für die ersten Drei des Vitus König Drei Bergelauf über 23 Kilometer und den Sparkassenlauf über 11,5 Kilometer. Auf die Finisher an einem der angeboten Läufe wartet im Ziel der Teil eine Medaille. Für die Teilnehmer am Decathlonschönbrunnenlauf gibt es zusätzlich nach ein T-Shirt.