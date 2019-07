Leichtathletik: Lukas Bauer und Freya Wenske siegen

Der Eselsburger Tal-Lauf hat sich für den LaufTREFF des LAC Essingen zu einem festen Bestandteil im Jahresprogramm entwickelt. Über 40 Teilnehmern aus Essingen gingen beim diesjährigen Lauf in Herbrechtingen an den Start und wollten beim 23. Eselsburger Tal-Lauf die guten Rahmenbedingungen in einer wunderbaren Landschaft nutzen. Neben der größten teilnehmenden Gruppe stellten die Essinger auch die Gesamtsieger über die zehn Kilometerdistanz bei den Männern und über die Halbmarathondistanz bei den Frauen, sowie einige Altersklassensieger.

Auch in diesem Jahr wurden die LAC LaufTREFF' ler auf diese Veranstaltung gezielt vorbereitet, damit jeder seine ganz individuellen Ziele umsetzen konnte. Vom Genusslaufen über Wiedereinsteiger mit Ziel die fünf Kilometer zu schaffen bis zur persönlichen Bestzeit über die Halbmarathon-Distanz verbessern, war alles möglich.

Bauer mit neuem Streckenrekord

Die Gemeinschaft stand im Vordergrund, wie das Beispiel des gemeinsamen Aufwärmtrainings, vor den Läufen, sei es über fünf, zehn Kilometer oder sogar den Halbmarathon zeigt. Wenn es schwer wurde nahmen viele lauferfahrenen Athleten auch mal die Kameraden an die Hand, um gemeinsam durch das Ziel zu laufen. Lukas Bauer drückte dem zehn Kilometerlauf seinen Stempel auf. In neuer Streckenrekordzeit von 31:48 Minuten hatte er im Ziel fast vier Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Laurin Gold war der Schnellste der Altersklasse U 16. Weitere Podestplätze über diese Distanz errangen in der Altersklasse W 60 Susanne Kühling (2. Platz) und Renate Müller (3. Platz), sowie in der Altersklasse W 55 Sabine Abele (3. Platz).

Wenske gewinnt Halbmarathon

Die überlegene Siegerin beim Halbmarathon hieß nach 1:31:27 Stunden, Freya Wenske. Die junge Essinger konnte auf die Zweitplatzierte über sieben Minuten Vorsprung und sich über ein gelungenes Debüt über diese Distanz freuen. In der Altersklasse W 55 konnte sich Ines Weidner über den zweiten Platz freuen. Bei so viel Frauenpower wollten auch die Männer nicht mit starken Auftritten geizen. Schnellster Essinger Läufer war als Gesamtvierter Alexander Götz (2. Platz M 40), der nach 1:20:09 Stunden finishte. Ihm folgte sein Trainingspartner Helmuth Zekel (2. Platz M 35) auf dem fünften Platz nach 1:21:00 Stunden. Franz Marschik sicherte sich mit einer starken Leistung von 1:33:20 Stunden den Tagessieg in der Altersklasse M 60. Ernst Wolf (M 70) ließ noch einen zweiten Platz in seiner Altersklasse folgen.