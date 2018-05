Leichtathletik: LSG Aalen kämpft sich auf Podest vor

Sieben Leichtathleten der LSG Aalen kämpften sich vor Kurzem bei Meisterschaften in Sindelfingen und Schwäbisch Gmünd auf Podestplätze vor. Dabei ging es knapp zu.

Den Start machte am Samstag Michelle Fischer bei den Regionalmeisterschaften der Altersklasse U16 in Schwäbisch Gmünd. Für die 15-Jährige Kaderathletin wurde im Konkurrenzkampf in den Einzeldisziplinen die Messlatte um einiges höher gelegt als in den Vorjahren.

„Viele ihrer Konkurrentinnen haben sich in der Wintervorbereitung auf einzelne Disziplinen spezialisiert, was die Sache nicht leichter macht“, so die Einschätzung ihres Trainers Uwe Kobliczek. Mit guten Einzelplatzierungen und einem Regionaltitel im Weitsprung mit 5,24 Metern war es für Fischer ein guter Start in die bevorstehende Saison.

Im 50-Meter-Sprint erzielte Fischer mit 7,10 Sekunden persönliche Bestzeit. Im Endlauf fehlte ihr eine Hundertstel auf den Bronzerang. Im Kugelstoßen erreichte sie mit 10,47 und Luft nach oben den fünften Platz.

Mehr Zentimenter wären wünschenswert

Tags darauf waren Eva Uhl und Franka Bernreiter in Sindelfingen bei den Baden-Württembergischen U18-Meisterschaften am Start. Um zwei Zentimeter schrammte Weitspringerin Eva Uhl an einem Podestplatz vorbei und erreichte mit 5,48 Metern den vierten Platz. Selbst hätte sie sich zwar noch einige Zentimeter mehr gewünscht, doch ihr Trainer war zufrieden, da mittlerweile der Anlauf um einiges besser klappt. Franka Bernreiter ging gegen eine starke Konkurrenz auf den 800 Metern an den Start. Mit einem gleichmäßigen Rennen kam sie in einer Zeit von 2:31,36 Minuten auf Rang sechs.

Für die U16-Athleten wurden im gleichen Rahmen die Württembergischen Meisterschaften auf der Mittelstrecke und im Langsprint ausgetragen. Starke Leistungen brachten Cara Uhl (W15) und Marc Hegele (M14) auf die Bahn. Beide gewannen eine Bronzemedaille. Über 300 Meter war es für Uhl eine ganz knappe Sache.

Nur um fünf Hundertstel lag sie hinter der Zweitplatzierten. In 45,40 Sekunden wurde Paula Pfeilmeier Siebte. Hegele gelang auf den 800 Metern eine neue Bestzeit von 2:18,79 Minuten, die optimistisch auf die Freiluftsaison stimmt. Ganz knapp an ihrer 800-Meter-Bestleistung schrammte Lucy-Lou Müller (W14) vorbei, sie hatte an diesem Tag das größte und vielleicht auch stärkste Starterinnenfeld, gewann ihren Zeitlauf in 2:27,95 Minuten und erreichte Platz neun.