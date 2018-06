Leichtathletik: LG Rems-Welland überzeugt in Sindelfingen

Athleten aus der Region, aus Deutschland, der Schweiz und Österreich trafen sich jüngst im Sindelfinger Glaspalast bei einem echten Highlight der Hallensaison, beim Stadtwerke Sindelfingen Hallenmeeting aufeinander. Beim mit zahlreichen Spitzenathleten besetzten Event waren auch wieder einige Sportler der LG Rems-Welland am Start. Sie schlugen sich dabei sehr beachtlich.

Bei der männlichen Jugend U 20 qualifizierten sich mit Luca Kruger und Luca Mansel zwei Athleten der LG für das B-Finale über 60 Meter. Hier sprintete Luca Kruger, nach 7,46 Sekunden im Vorlauf, in 7,51 Sekunden auf einen guten vierten Platz. In einem hochklassig besetzten Teilnehmerfeld bei den Männern verpassten alle Starter der LG den Einzug ins A-Finale. Nichtsdestrotz zeigten sie herausragende Leistungen in ihren Vorläufen.

Trio startet über 200 Meter

Johannes Bihlmaier (7,29 Sekunden) verpasste seine Bestleistung nur um eine Hundertstelsekunde. Auch Trainer Martin Schönbach (7,42 Sekunden), sowie die Senioren Kai-Steffen Frank (8,15 Sekunden) und Ernst Litau (8,27 Sekunden) liefen zu Saisonbestleistungen. Bihlmaier, Frank und Litau wagten zudem einen Start über 200 Meter. Bihlmaier erreichte hier nach 23,41 Sekunden den 20. Platz. Frank und Litau reihten sich direkt hintereinander auf den Rängen 30 und 31 ein. Ebenfalls unter die Top 20 sprang sich Senior Roland Henne als 18. im Weitsprung. Eine starke Performance bot Johannes Putzker. Der Mittelstreckler der LG legte die 1500 Meter in neuer persönlicher Bestleistung zurück (4:12:07 Minuten Vereinsrekordzeit), der Essinger platzierte sich auf einen tollen fünften Platz. Den weiblichen Teil der LG vertraten Leonie Weiland (U 20) und Franka Jaros in der Frauenklasse. Die beiden Sprinterinnen starteten jeweils über 60 Meter. Jaros qualifizierte sich dabei für das C-Finale, wo sie sich nochmals steigerte und mit 8,18 Sekunden Fünfte wurde. Weiland verpasste trotz neuer Bestleistung (9,02 Sekunden) eines der Finals.