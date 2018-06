Leichtathletik: Laura Frey sprintet zu Silber

Bei den Regionalhallenmeisterschaften der U 16 in Schwäbisch Gmünd und den württembergischen HallenmeisterschaftenTeil in Sindelfingen sind Leichtathleten der LG Rems-Welland an den Start gegangen. Besonders erfolgreich dabei Laura Frey.

In Gmünd ging Laura Frey im Weitsprung und im Sprint über die 50 Meter an den Start. Die junge Essingerin konnte sich im Weitsprung gegenüber dem vergangenen Wettkampf in Ulm enorm steigern und vor allem Sicherheit in ihren Anlauf bringen. Hatte sie in Ulm noch drei ungültige Versuche, konnte sie diese Mal alle sechs Versuche erfolgreich gestalten. Trainer Olaf Schönbach und Laura Frey konnten mit guten 4,58 Metern und dem sechsten Platz recht zufrieden sein. Noch besser lief es beim 50 Meter-Sprint. Mit der zweitbesten Vorlaufzeit (7,14 Sekunden) qualifizierte sich die 13-jährige für das Finale der sechs Besten. Im Endlauf zeigte Frey enormen Kampfgeist und erreichte nach schlechtem Start noch einen starken zweiten Platz und sicherte sich damit die Silber. Mit dieser Leistung scheint sie bestens gewappnet für den Saisonhöhepunkt in der Halle am nächsten Samstag bei den Württembergischen Hallentitelkämpfen Teil II der U 16 in Ulm. Aufgrund seiner guten Leistungen im vergangenen Jahr qualifizierte sich Frederic Letzgus für die Landesmeisterschaften in Sindelfingen. Der 13-jährige zeigte hier über die 800 Meter eine gute Leistung und lief nahe an seine Bestzeit heran. Am Ende stand für ihn in 2:36,81 Minuten ein siebter Platz zu Buche.