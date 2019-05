Leichtathletik im Waldstadion: Spannung pur zum Jubiläum

Ellwangen (an) – Zum inzwischen zehnten Mal wird an diesem Samstag das Ellwanger Sparkassen-Meeting ausgetragen und ist dabei erneut Leichtathletikmagnet für die ganze Region. Rund 400 Sportler, darunter auch einige internationale Gäste, werden im Ellwanger Waldstadion erwartet.

Vor allem die 100 Meter-Rennen versprechen wieder Spannung pur, auch der Vorjahressieger Leroy Cain (10,44 Sekunden) hält sich einen Start noch offen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen dürfte es ein enger Kampf um die Tickets für die Finalrunde werden, denn die Meldeleistungen der starken gemeldeten Sprinter vor allem aus Württemberg und Bayern sowie zahlreicher Nachwuchstalente liegen sehr eng beieinander. Erneut gilt dabei die „Rückenwindgarantie“ mit veränderbarer Laufrichtung je nach Windverhältnissen und somit idealen Bedingungen für neue Bestleistungen.

„In den vergangenen zehn Jahren haben wir uns als eine der Top-Veranstaltungen in Süddeutschland etabliert. Wieder einmal tritt bei unserem Meeting die gesamte regionale und überregionale Leichtathletik in Ellwangen an“, zeigt sich Organisationschef Manuel Türk zufrieden. „Darüber hinaus sorgen einzelne nationale und internationale Topstarter für die in Ellwangen einzigartige Mischung, die hoffentlich wieder zu einer tollen Atmosphäre führt.“ „Alle Sportinteressierten der Region sollten sich dieses Highlight auf keinen Fall entgehen lassen“, pflichtet ihm Ferdinand Saupp, ebenfalls vom Ausrichter DJK-SG Ellwangen bei, „besonders interessant wird es aus Zuschauersicht zwischen 14.30 und 17.30 Uhr.“

Neben den 100 Meter-Läufen (Vorläufe ab 14.35 Uhr, Finalrunde ab 16.15 Uhr) sind in diesem Zeitraum eine ganze Reihe weiterer Highlights geboten: So zum Beispiel der 400 Meter Hürdenlauf (15.40 Uhr) mit dem Mosambikaner Creve Armando Machava, der bereits bei den Afrikameisterschaften am Start war. Oder der Hochsprung der Männer (15 Uhr), bei dem die frühere Weltmeisterin Inga Babakova drei österreichische Nachwuchsathleten coacht, die allesamt deutlich über zwei Meter springen können.

Im gemischten Dreisprungwettbewerb (ab 14.20 Uhr) sind zahlreiche nationale Talente am Start, unter anderem auch aus der Trainingsgruppe des früheren Weltmeisters Charles Friedek. Um kurz nach 18 Uhr gehen die 1500 Meter-Läufer an den Start, darunter auch EM-Teilnehmer Marcel Fehr (SG Schorndorf), der in Ellwangen in die Saison einsteigt.

Nachwuchs macht den Auftakt

Das Meeting, das unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek steht, beginnt um 10.30 Uhr mit den Vierkämpfen der U 14 und U 16.

Ab 13 Uhr finden die Laufzweikämpfe (50 Meter, 800 Meter) der U 12 statt, bevor Stadionsprecher Wolfgang Schiele um 14 Uhr das Hauptprogramm mit den Wettbewerben der Aktiven, U 20 und U 18 einläuten wird.