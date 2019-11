Leichtathletik: Gold für Ernst Wolf

Zum Auftakt der Winterlaufsaison haben sich die Läufer des LAC Essingen top fit gezeigt. Mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung konnte bei den Baden-Württembergischen Waldlaufmeisterschaften in Ötigheim die Erfolgsbilanz weiter ausgebaut werden. So beendeten die Essinger mit zwei Medaillen und weiteren Platzierungen in den Top-Ten die erfolgreiche Meisterschaftssaison 2019.

Je nach Altersklasse mussten bei diesen gut besuchten Meisterschaften dabei verschiedene Streckenlängen zurückgelegt werden. So hatten die Senioren der Klassen M 35 bis M 45 eine Distanz von 5900 Metern zu absolvieren. Die restlichen Essinger Starter gingen über die 4900 Meter-Distanz an den Start.

Für Spannung war in der Altersklasse M 50/M 55 gesorgt. Der Vorjahressieger Siegfried Richter (M 55) ging ein hohes Anfangstempo. Er wollte aufgrund der großen Konkurrenz die Chance auf eine Medaille wahren. Die Rechnung schien auch fast aufzugehen. Am Ende fehlten dem Essinger nur drei Sekunden als Vierter (17:42 Minuten) zur Bronzemedaille. Die Belohnung für seine starken Auftritt gab es dann noch für ihn mit der Mannschaft M 50/M 55. Zusammen mit seinen Mitstreiter Ralf Damrat (18 Minuten auf dem elften Platz der Altersklasse M 50 und Rainer Strehle in 18:50 Minuten als Achter der M 55 wurden die Essinger für ihre Ausgeglichenheit mit der Bronzemedaille belohnt. Albert Barthle (M 55) in 20:25 Minuten auf dem zwölften Platz vervollständigte das starke Abschneiden in dieser Altersklasse.

Der ganz große Wurf gelang Ernst Wolf (M 70): Nach 21:37 Minuten überquerte der Laufspäteinsteiger als Erster die Ziellinie und konnte sich über den Titel des Baden-Württembergischen Meisters freuen. Günther Maslo (M 65) erreichte in 21 Minuten den fünften Platz. Franz Marschik 20:19 Minuten wurde Zwölfter der M 60. In der Addition der Einzelzeiten erreichten die drei Essinger in der Mannschaftswertung M 60 bis M 70 den sechsten Platz. Dem Jüngsten im Team, Johannes Putzker lief in 16:13 Minuten nach ebenfalls 4900 Metern eine starke Zeit und wurde damit mit dem siebten Platz in der U 23 belohnt.

Alexander Götz (M 40) legte die 5900 Meter als Schnellster des Essinger Teams zurück. Nur sechs Sekunden fehlten dem Essinger als Vierter (20:38 Minuten) am Ende zum Gewinn der Bronzemedaille. Gemeinsam mit Stefan Donne (M 45), der in 22:08 Minuten Zehnter und Bernhard Frey (M 45) auf dem 16. Platz ihrer Altersklassen erreichte das Trio in der Mannschaftswertung der Altersklasse M 35 bis M 45 den siebten Platz.