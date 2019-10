Leichtathletik: Essinger Senioren weiter in Erfolgsspur

Essingen (an) - Beim Saisonabschluss der Werfer in Igersheim hat Hartwig Vöhringer (M 60) noch ungeahnte Spätform gezeigt. Bei seinem Sieg im Diskuswurf legte der Essinger fast zehn Meter zwischen sich und die restliche Konkurrenz und ließ den Diskus auf 46,43 Meter segeln.

Mit dieser späten Saisonbestleistung schließt er die Wettkampfsaison auf dem zweiten Platz in der deutschen Bestenliste ab. Im Kugelstoßen ließ er mit 11,76 Meter einen weiteren Tagessieg folgen. Zwei Tagessiege und ein dritter Platz sicherten sich die Läufer des LAC Essingen beim Giengener Stadtlauf. Über eine Runde (5 Km) durch die Giengener Innenstadt sicherten sich Siegfried Richter (M 55) in 19:18 Minuten und Franz Marschik (M 60) in 24:52 Minuten die Tagessiege in ihren Altersklassen. Albert Bartle (M 55) bewältige die doppelte Distanz als Dritter in 47:36 Minuten.